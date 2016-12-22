В США вынесли приговор зятю российского миллиардера за ложь ФБР

Зятя российского миллиардера Германа Хана в США приговорили к 30 дням тюрьмы. Расследование против него вели следователи из группы спецпрокурора Мюллера, которая также занимается делом о вмешательстве России в американские выборы

Алекс ван дер Цван (Фото: Leah Millis / Reuters)

Суд в Вашингтоне вынес приговор голландскому юристу Алексу ван дер Цвану, который дал ложные показания на допросе по делу о сотрудничестве экс-главы избирательного штаба Трампа Пола Манафорта с Виктором Януковичем. Цвана, который является зятем российского миллиардера Германа Хана, приговорили к 30 дням тюрьмы, передает NBC News.

Хотя обвинениями против Цвана занималась группа Мюллера, который также занимается расследованием предполагаемого вмешательства России в выборы в США, приговор юристу связан с другим делом. 33-летнего Цвана допрашивали в рамках расследования против бывшего руководителя предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта и его делового партнера Ричарда Гейтса. Их ФБР обвиняет в том, что во время работы в качестве лоббистов на бывшего президента Украины они тратили средства через офшорные счета и не регистрировались в качестве иностранных агентов.

Цван стал фигурантом расследования из-за его связей с Манафортом и Гейтсом. Во время беседы в ФБР он заявил следователям, работавшим в группе спецпрокурора Мюллера, что в последний раз связывался с Гейтсом в августе 2016 года. На самом деле их последний разговор об Украине состоялся в сентябре. Кроме того, Цван удалил свою электронную переписку, с которой хотели ознакомиться сотрудники ФБР.

Спецпрокурор Роберт Мюллер выдвинул обвинения против Цвана в конце февраля. Цвану грозило до пяти лет тюрьмы, однако он пошел на сделку со следствием и 21 февраля признал свою вину.

Алекс ван дер Цван — зять миллиардера Германа Хана, который владеет долями в LetterOne Holdings и активами консорциума «Альфа-Групп». В 2017 году Хан занял 11-е место в списке 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Цван работал в лондонском офисе юридической фирмы Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, которая сотрудничала с Манафортом в период, когда экс-глава избирательного штаба Трампа работал на Януковича. По данным Bloomberg, именно эта компания подготовила для правительства Януковича доклад, в котором рекомендовалось судебное преследование экс-премьера Украины Юлии Тимошенко. За эту работу Киев перечислил компании $1 млн.