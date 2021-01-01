СМИ сообщили о гибели 12 человек при падении автобуса в обрыв в Боливии

По меньшей мере 12 человек погибли и около 20 пострадали при падении автобуса с высоты около 100 метров на юго-востоке Боливии. Об этом сообщает Radio Fides со ссылкой на полицию.

Как сообщили в полиции, в автобусе, следующем из города Окури, а Равело, находилось 38 человек. По предварительной версии, причиной аварии могла стать техническая неисправность.

Ранее издание Infobae сообщило о восьми погибших в аварии.

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