Общество , 23 дек, 03:59
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СМИ сообщили о гибели 12 человек при падении автобуса в обрыв в Боливии
По меньшей мере 12 человек погибли и около 20 пострадали при падении автобуса с высоты около 100 метров на юго-востоке Боливии. Об этом сообщает Radio Fides со ссылкой на полицию.
Как сообщили в полиции, в автобусе, следующем из города Окури, а Равело, находилось 38 человек. По предварительной версии, причиной аварии могла стать техническая неисправность.
Ранее издание Infobae сообщило о восьми погибших в аварии.
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