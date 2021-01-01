В Кузбассе в ДТП с автобусом пострадали восемь человек

Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области

В Кузбассе в результате ДТП с автобусом в Новокузнецком районе пострадали восемь человек. Об этом РБК сообщил пресс-секретарь Центра медицины катастроф Кемеровской области Антон Дужик.

«По предварительной информации, в автобусе находились восемь человек. Пострадавших восемь, в том числе один тяжелый», — сообщили в ведомстве. По словам Дужика, в настоящее время решается вопрос о медицинской эвакуации пострадавшего, находящегося в тяжелом состоянии, автомобилем санавиации в Новокузнецк.

В пресс-службе управления МВД региона сообщили, что ДТП с автобусом произошло утром 16 декабря в Новокузнецком районе, на 6-м км технологической автодороги одного из предприятий. По данным полиции, водитель служебного автобуса ПАЗ не справился с управлением, из-за чего автобус съехал с дороги в овраг.

Ранее в Иркутской области, в Братске, машина столкнулась с автобусом, в результате чего водитель легкового автомобиля погибла, еще один человек пострадал.