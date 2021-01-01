В Красноярске 16 человек пострадали в ДТП с автобусом и фурой

В Красноярске на Октябрьском мосту автобус врезался в фуру, которая сломалась и стояла на месте. Об этом говорится на сайте управления МВД по Красноярскому краю.

«В результате аварии за медицинской помощью обратились 16 пассажиров, водитель автобуса не пострадал», — отмечается в сообщении.

Как указали в МВД, водитель фуры нарушил ПДД и не выставил аварийный знак. На него составили ряд административных материалов.

«НИА Красноярск» сообщает, что в аварию попал автобус № 94 «ЛДК — ТЭЦ-3».