Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 12 декабря
USD ЦБ: 73,12 (-0,59) Инвестиции, 11 дек, 13:30
Курс евро на 12 декабря
EUR ЦБ: 88,77 (-0,36) Инвестиции, 11 дек, 13:30
В Москве около гостиницы «Космос» сгорел автобус Общество, 23:35 Pro личный бренд: как выстроить имидж в соцсетях РБК Стиль и HUAWEI, 23:28 Беглов сообщил об улучшении ситуации с COVID-19 в Петербурге Общество, 23:04 В Москве за сутки умерли 75 человек с коронавирусом Общество, 23:03 Пушкина назвала катастрофой ограничение прав женщин на аборт Общество, 22:59 Есть продукт, но нет продаж: как привлечь инвесторов в стартап РБК и Сбер500, 22:32 Путин наградил главу Верховного суда Лебедева «За безупречную службу» Общество, 22:31 Исмаилов победил ушедшего из UFC из-за допинга Штыркова Спорт, 22:24 Захарова спрогнозировала отношения России и США при Байдене Политика, 22:18 Погребняк был удален в матче с ЦСКА за замах мячом на судью. Видео Спорт, 21:48 В Ленобласти возбудили дело после смерти бывшего военного из ДНР Общество, 21:44 В центре Москвы неизвестные открыли стрельбу из Maybach Общество, 21:32 В Минске на акциях протеста задержали более 300 человек Общество, 21:21 «Ростов» на выезде обыграл «Ахмат» и вышел на четвертое место в таблице Спорт, 21:08
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽72,95 -0,14% EUR/RUB ₽88,41 -0,29% EUR/USD $1,21 -0,22%
Общество ,  
0 

В Москве около гостиницы «Космос» сгорел автобус

На северо-востоке Москвы в районе гостиницы «Космос» загорелся рейсовый автобус. Об этом сообщила в Telegram пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Он следовал в парк пустой. Никто не пострадал. Автобус потушили», — уточняется в сообщении.

Пресс-служба столичного главка МЧС, передает «РИА Новости», указала, что огонь успел распространиться на площади 15 кв м.

При пожаре в доме на Цветном бульваре в Москве погиб человек
Общество

Сгоревшая машина принадлежала коммерческому перевозчику ООО «Рико». Компания обратится к производителю в связи с инцидентом. Источник в экстренных службах, как сообщает ТАСС, отметил, что это был рейсовый автобус № 125.

В октябре 2019 года в столице загорелся автобус на Красноказарменной набережной в районе Лефортово. Он также следовал без пассажиров, никто не пострадал. Автобус принадлежал коммерческому перевозчику ООО «Альфа Грант».

Москва пожар «Космос»
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽72,95 -0,14% EUR/RUB ₽88,41 -0,29% EUR/USD $1,21 -0,22%
Материалы по теме
При пожаре в доме на Цветном бульваре в Москве погиб человек
Общество
Около аэропорта Внуково загорелся автобус
Общество
В Москве в районе Лефортово загорелся автобус
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter