В Москве около гостиницы «Космос» сгорел автобус

На северо-востоке Москвы в районе гостиницы «Космос» загорелся рейсовый автобус. Об этом сообщила в Telegram пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Он следовал в парк пустой. Никто не пострадал. Автобус потушили», — уточняется в сообщении.

Пресс-служба столичного главка МЧС, передает «РИА Новости», указала, что огонь успел распространиться на площади 15 кв м.

Сгоревшая машина принадлежала коммерческому перевозчику ООО «Рико». Компания обратится к производителю в связи с инцидентом. Источник в экстренных службах, как сообщает ТАСС, отметил, что это был рейсовый автобус № 125.