Путин и Макрон обсудили создание вакцины от COVID и ситуацию в Карабахе

Эмманюэль Макрон и Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС / Global Look Press)

Президент России Владимир Путин провел с лидером Франции Эмманюэлем Макроном телефонный разговор, в ходе которого они обсудили борьбу с коронавирусом и другие темы. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Стороны подтвердили настрой на развитие контактов между профильными организациями двух стран по вопросам производства вакцин и массовой вакцинации населения.

Помимо прочего лидеры России и Франции обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, вопросы урегулирования украинского конфликта.

«Обстоятельно рассмотрена ситуация вокруг Нагорного Карабаха. Президент России подчеркнул, что обстановка в регионе стабилизируется, а договоренности, зафиксированные в заявлении президентов России, Азербайджана и премьер-министра Армении от 9 ноября, в целом последовательно выполняются», — говорится в сообщении пресс-службы.

Лидеры обеих стран отметили работу российских миротворцев, обеспечивающих режим прекращения огня и безопасность гражданского населения в регионе, говорится в сообщении Кремля.

В ходе беседы лидеры подтвердили обоюдную готовность к продолжению координации по различным аспектам нагорнокарабахского урегулирования, в частности в рамках Минской группы ОБСЕ.

Помимо прочего лидеры двух стран обменялись мнениями по вопросам урегулирования украинского конфликта. В частности, Путин и Макрон высказали заинтересованность в активизации усилий в целях реализации ключевых положений минских соглашений 2015 года, а также решений, принятых на саммите с участием представителей стран «нормандской четверки» в декабре 2019 года в Париже.

В связи с этим российская сторона указала на необходимость выполнения Украиной своих обязательств по политическим аспектам урегулирования, включая правовое оформление особого статуса Донбасса и закрепление в национальном законодательстве «формулы Штайнмайера».

Также президенты обсудили ситуацию в Сирии и Ливии. Говоря о событиях в Ливии, стороны отметили важность соблюдения режима прекращения боевых действий и продвижения эффективного политического процесса с участием представителей всех ключевых ливийских сил.

В ходе беседы Владимир Путин поздравил Эмманюэля Макрона с прошедшим днем рождения и пожелал ему скорейшего полного выздоровления.

21 декабря президенту Франции исполнилось 43 года. 17 декабря Макрон сдал положительный тест после того, как у него проявились первые симптомы болезни. Сейчас французский лидер находится на изоляции. Тест также сдала его супруга Бриджит Макрон, ее результат оказался отрицательным.

По словам лечащего врача президента Франции Жана-Кристофа Перрошона, состояние Макрона оценивается как стабильное. Медик отметил, что президент регулярно проходит клинические и параклинические обследования.