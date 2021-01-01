Жена Макрона получила отрицательный результат теста на COVID-19

Бриджит Макрон (Фото: Christophe Morin / Global Look Press)

Супруга президента Франции Бриджит Макрон получила отрицательный результат теста на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщило AFP.

Она так же, как и ее муж, уйдет на самоизоляцию, несмотря на то что у нее нет никаких симптомов заболевания, отметило агентство.

Ранее стало известно, что президент Франции Эмманюэль Макрон получил положительный результат теста на COVID-19.

Президент России Владимир Путин сообщил, что с тревогой узнал о заболевании Макрона, и пожелал ему «скорейшего выздоровления и крепкого здоровья на долгие годы».