Путин пожелал здоровья Макрону после его положительного теста на COVID

Эмманюэль Макрон (Фото: Euc / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Президент России Владимир Путин направил телеграмму президенту Франции Эмманюэлю Макрону, который сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Путин направил президенту Французской Республики Эмманюэлю Макрону телеграмму, в которой подчеркнул, что с тревогой узнал о положительном тесте на коронавирусную инфекцию главы Франции», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что Путин пожелал Макрону «скорейшего выздоровления и крепкого здоровья на долгие годы».

В четверг, 17 декабря, в Елисейском дворце сообщили, что тест французского лидера на коронавирус показал положительный результат. Он был сделан после появления у президента первых симптомов заболевания. В настоящий момент Макрон находится на самоизоляции.