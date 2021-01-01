Путин пожелал здоровья Макрону после его положительного теста на COVID
Президент России Владимир Путин направил телеграмму президенту Франции Эмманюэлю Макрону, который сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Путин направил президенту Французской Республики Эмманюэлю Макрону телеграмму, в которой подчеркнул, что с тревогой узнал о положительном тесте на коронавирусную инфекцию главы Франции», — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что Путин пожелал Макрону «скорейшего выздоровления и крепкого здоровья на долгие годы».
В четверг, 17 декабря, в Елисейском дворце сообщили, что тест французского лидера на коронавирус показал положительный результат. Он был сделан после появления у президента первых симптомов заболевания. В настоящий момент Макрон находится на самоизоляции.