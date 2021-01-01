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Пандемия коронавируса ,  
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Путин пожелал здоровья Макрону после его положительного теста на COVID

Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Euc / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Президент России Владимир Путин направил телеграмму президенту Франции Эмманюэлю Макрону, который сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Путин направил президенту Французской Республики Эмманюэлю Макрону телеграмму, в которой подчеркнул, что с тревогой узнал о положительном тесте на коронавирусную инфекцию главы Франции», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что Путин пожелал Макрону «скорейшего выздоровления и крепкого здоровья на долгие годы».

Президент Франции Макрон сдал положительный тест на коронавирус
Политика
Эмманюэль Макрон

В четверг, 17 декабря, в Елисейском дворце сообщили, что тест французского лидера на коронавирус показал положительный результат. Он был сделан после появления у президента первых симптомов заболевания. В настоящий момент Макрон находится на самоизоляции.

В начале октября коронавирусом переболели президент США Дональд Трамп и его жена Мелания. Летом COVID-19 выявили у президента Бразилии Жаира Болсонару.

Эммануэль Макрон Владимир Путин коронавирус
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