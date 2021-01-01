Врач рассказал о самочувствии Макрона

Изображение Эмманюэля Макрона на экране во время видеоконференции (Фото: Charles Platiau / AP)

Самочувствие президента Франции Эмманюэля Макрона стабильное, сообщил его лечащий врач Жан-Кристоф Перрошон. Сообщение опубликовано на сайте Елисейского дворца.

«У него имеются симптомы заболевания COVID-19 (усталость, кашель, мышечные боли), которые никоим образом не мешают ему выполнять свои функции», — написал врач. Президент регулярно проходит клинические и параклинические обследования.

О том, что Макрон заболел коронавирусом, стало известно 17 декабря. Президент сдал тест после того, как у него проявились первые симптомы болезни. Он находится на изоляции.

Следом за Макроном тест сдала его супруга Бриджит Макрон, ее результат оказался отрицательным. У супруги президента нет никаких симптомов, но тем не менее она тоже уйдет на самоизоляцию.