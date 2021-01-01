Путину доложат о публикации о связи дела Сафронова с работой в СМИ

Иван Сафронов (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

В Кремле обратили внимание на опубликованное в СМИ постановление о привлечении экс-журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова в качестве обвиняемого в госизмене, в котором нет упоминания о его работе в «Роскосмосе», и доложат об этом президенту России Владимиру Путину. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мы, безусловно, обратили внимание на эту публикацию. Действительно президент отвечал на соответствующий вопрос и эта информация будет доложена главе государства», — сказал он.

Пресс-секретарь добавил, что на суть обвинения данное постановление никак не влияет.

Ранее газета «Ведомости» опубликовала текст постановления о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого делу о госизмене, в котором нет упоминаний о его работе в «Роскосмосе». В материале сообщается, что экс-журналист был привлечен к работе чешской разведки в марте 2021 года, а само расследование идет вокруг эпизодов, произошедших до 2017 года. В то время Сафронов еще не работал в госкорпорации. Никакой информации о деятельности экс-журналиста связанной с «Роскосмосом» в документе нет.

О том, что Сафронову следствие инкриминирует эпизоды до 2017 года также сообщали РБК представители «Роскосмоса». Кроме того, об этом упоминал его адвокат Иван Павлов.