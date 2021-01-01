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Дело Ивана Сафронова ,  
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Путину доложат о публикации о связи дела Сафронова с работой в СМИ

Иван Сафронов
Иван Сафронов (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)
В Кремле обратили внимание на опубликованное в СМИ постановление о привлечении экс-журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова в качестве обвиняемого в госизмене, в котором нет упоминания о его работе в «Роскосмосе», и доложат об этом президенту России Владимиру Путину. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мы, безусловно, обратили внимание на эту публикацию. Действительно президент отвечал на соответствующий вопрос и эта информация будет доложена главе государства», — сказал он.

Пресс-секретарь добавил, что на суть обвинения данное постановление никак не влияет.

Ранее газета «Ведомости» опубликовала текст постановления о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого делу о госизмене, в котором нет упоминаний о его работе в «Роскосмосе». В материале сообщается, что экс-журналист был привлечен к работе чешской разведки в марте 2021 года, а само расследование идет вокруг эпизодов, произошедших до 2017 года. В то время Сафронов еще не работал в госкорпорации. Никакой информации о деятельности экс-журналиста связанной с «Роскосмосом» в документе нет.

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Иван Сафронов

О том, что Сафронову следствие инкриминирует эпизоды до 2017 года также сообщали РБК представители «Роскосмоса». Кроме того, об этом упоминал его адвокат Иван Павлов.

При этом в ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявлял, что дело Сафронова связано с длительным периодом работы советником главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, а не с журналисткой деятельностью. 

Сафронова задержали 7 июля 2020 года. Ему предъявлено обвинение в госизмене по ст. 275 УК России. Согласно закону, ему грозит до 20 лет лишения свободы. По версии следствия, Сафронов передал через чешскую разведку в США данные о военно-техническом сотрудничестве России с североафриканским государством и действиях российских Вооруженных сил на Ближнем Востоке. Свою вину экс-журналист не признает и считает, что обвинение связано с его журналистской деятельностью.

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