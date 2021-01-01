Конгресс США одобрил пакет экономических мер почти на $900 млрд

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Конгресс США одобрил новый пакет мер стимулирования экономики на фоне пандемии коронавируса общей стоимостью $892 млрд, сообщает Reuters.

Также конгресс одобрил финансирование правительства до 30 сентября в размере $1,4 трлн.

Первой меры помощи из-за коронавируса одобрила палата представителей, через несколько часов — сенат. Это стало результатом компромисса между конгрессменами после длительного и непростого обсуждения, которое длилось более месяца.

Спикер палаты Нэнси Пелоси заявила, что одобряет новый пакет, хотя он и не включает помощь местным органам власти и властям штатов, на котором настаивали демократы. Представитель республиканцев Хэл Роджерс назвал итог «честным компромиссом».