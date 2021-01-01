Сенат США принял бюджет на один день для предотвращения шатдауна

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Сенат США одобрил законопроект о продлении временного финансирования федерального правительства на один день. Об этом сообщает The Hill.

Ранее его уже приняла палата представителей, теперь временный бюджет должен подписать президент Дональд Трамп.

Как отмечает издание, это уже четвертый подобный законопроект. Финансирование правительства раз за разом продлевают с 1 октября.

Проблема в том, что в конгрессе не могут согласовать пункты бюджета страны на следующий год. Демократическая и Республиканская партии спорят по вопросу поддержки экономики и населения во время борьбы с пандемией коронавирусной инфекции.