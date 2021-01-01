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Сенат США принял бюджет на один день для предотвращения шатдауна

Фото: Samuel Corum / Getty Images
Фото: Samuel Corum / Getty Images

Сенат США одобрил законопроект о продлении временного финансирования федерального правительства на один день. Об этом сообщает The Hill.

Ранее его уже приняла палата представителей, теперь временный бюджет должен подписать президент Дональд Трамп.

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Фото:Erin Schaff / Getty Images

Как отмечает издание, это уже четвертый подобный законопроект. Финансирование правительства раз за разом продлевают с 1 октября.

Проблема в том, что в конгрессе не могут согласовать пункты бюджета страны на следующий год. Демократическая и Республиканская партии спорят по вопросу поддержки экономики и населения во время борьбы с пандемией коронавирусной инфекции.

Среди прочего, демократы пытаются добиться выделения по $1200 на человека в качестве пособия. Республиканцы выступают за уменьшение этой меры господдержки до $600. Общий размер предлагаемой законопроектом поддержки экономики в период пандемии превышает $900 млрд.

Если президент не успеет утвердить новое финансирование правительства, это приведет к шатдауну. Последний раз подобное случилось в 2018 году, тогда в неоплачиваемый отпуск вынужденно ушли около 800 тыс. госслужащих, простой в их работе обошелся экономике страны примерно в $11 млрд.

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