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Пандемия коронавируса ,  
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Конгресс США одобрил антикризисный пакет мер почти на $500 млрд

Конгресс США одобрил пакет мер по поддержке экономики на $484 млрд в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает The New York Times.

Согласно законопроекту, около $320 млрд планируется направить на финансирование программы кредитования Paycheck Protection Program (PPP), созданной для помощи малым предприятиям. Кроме того, $75 млрд выделят больницам, а еще $25 млрд пойдут на расширение программы тестирования на коронавирус.

После поддержки Конгрессом законопроект передадут президенту США Дональду Трампу, отмечает NYT. Ранее он уже выразил намерение подписать документ.

Трамп подписал закон о выделении $2 трлн на помощь экономике из-за вируса
Экономика
Фото: Evan Vucci / AP

Ранее, в конце марта, Трамп подписал закон о пакете мер экономической помощи на $2,3 трлн. Меры предусматривали займы для малого бизнеса, прямые выплаты гражданам, а также временное увеличение пособий по безработице и финансирование больниц.

Согласно последним данным, в США зафиксировали более 856 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией. Страна лидирует по числу заболевших в мире. Второе место занимает Испания, где выявили 213 тыс. пациентов с COVID-19.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: США, экономика
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