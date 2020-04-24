Конгресс США одобрил антикризисный пакет мер почти на $500 млрд

Конгресс США одобрил пакет мер по поддержке экономики на $484 млрд в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает The New York Times.

Согласно законопроекту, около $320 млрд планируется направить на финансирование программы кредитования Paycheck Protection Program (PPP), созданной для помощи малым предприятиям. Кроме того, $75 млрд выделят больницам, а еще $25 млрд пойдут на расширение программы тестирования на коронавирус.

После поддержки Конгрессом законопроект передадут президенту США Дональду Трампу, отмечает NYT. Ранее он уже выразил намерение подписать документ.

Ранее, в конце марта, Трамп подписал закон о пакете мер экономической помощи на $2,3 трлн. Меры предусматривали займы для малого бизнеса, прямые выплаты гражданам, а также временное увеличение пособий по безработице и финансирование больниц.