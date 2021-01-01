Вирусолог оценил опасность нового штамма коронавируса для России

Если российские власти не ограничат сообщение с Великобританией, новый и более заразный штамм коронавируса может попасть оттуда в Россию. Об этом заявил профессор кафедры «Вирусология» института имени Белозерского, доктор биологических наук Алексей Аграновский, передает Ura.ru.

«Если этот штамм так сильно заразен, то, несмотря на все препоны, которые сейчас существуют в путешествиях, из Великобритании он может попасть к нам», — указал эксперт. Он добавил, что подобное развитие событий стоит рассматривать в случае правдивости сведений, поступающих о новом виде вируса.

Аграновский указал, что, возможно, России «стоило бы отгородиться» от Великобритании на время.

В Минздраве Великобритании сообщили об обнаружении нового типа коронавируса 14 декабря. По словам властей страны, он может быть на 70% заразнее циркулировавшего ранее. Помимо Британии новый штамм уже выявили в других странах, в том числе в Дании, Италии, Нидерландах и Австралии.