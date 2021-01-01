Оперштаб сообщил об отсутствии планов закрывать авиасообщение с Британией

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Власти России пока не планируют закрывать авиасообщение с Великобританией, где обнаружен более заразный штамм коронавируса, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает ТАСС.

Там отметили, что ситуация находится под контролем.

«Ситуация находится на контроле оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Обо всех принятых решениях будет сообщено дополнительно», — сказали в оперативном штабе.

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 20 декабря Общество

20 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в королевстве выявлен новый штамм коронавируса, который может быть на 70% более заразным. Позже во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что новый штамм обнаружен также в Нидерландах, Дании и Австралии.