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Пандемия коронавируса ,  
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Оперштаб сообщил об отсутствии планов закрывать авиасообщение с Британией

Фото: Chris J Ratcliffe / Getty Images
Фото: Chris J Ratcliffe / Getty Images

Власти России пока не планируют закрывать авиасообщение с Великобританией, где обнаружен более заразный штамм коронавируса, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает ТАСС.

Там отметили, что ситуация находится под контролем.

«Ситуация находится на контроле оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Обо всех принятых решениях будет сообщено дополнительно», — сказали в оперативном штабе.

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20 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в королевстве выявлен новый штамм коронавируса, который может быть на 70% более заразным. Позже во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что новый штамм обнаружен также в Нидерландах, Дании и Австралии.

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Ряд стран приостанавливают авиасообщение с Великобританией.

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Источник: JHU
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