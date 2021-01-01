Шнуров раскритиковал артистов из-за жалоб на упавшие после COVID доходы

Сергей Шнуров (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

Музыкант и член «Партии РОСТа» Сергей Шнуров в интервью ТАСС сообщил, что за выступление на корпоративе берет около 11,5 млн руб.

«Как стоило выступление 150 тысяч долларов, так и стоит. Никуда — ни влево, ни вправо. Ни на шаг!», — сказал Шнуров.

При этом Шнуров рассказал, что с корпоративами у него «неплохо». Однако он добавил, что в этот Новый год он выступать не планирует. Также Шнуров раскритиковал работников шоу-бизнеса, которые жалуются на снижение доходов из-за ограничений, связанных с коронавирусом.

«Зарплата медсестры в какой-нибудь областной больнице составляет 8 тыс. руб. Восемь! И их, таких медсестер, там очень много. А те артисты, которые сейчас жалуются, за такие деньги в туалет не ходят», — сказал артист.