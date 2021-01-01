Шнуров раскритиковал артистов из-за жалоб на упавшие после COVID доходы

В июне о том, что властям следует четче обозначить перспективы возвращения отрасли массовых мероприятий к работе говорил глава «Партии РОСТа» Борис Титов. По его словам, если ограничения продлятся еще три месяца, то в индустрии массовых развлечений останется «мало системных игроков».
В середине ноября артист Валерий Меладзе призвал бойкотировать «Голубой огонек» и другие передачи, связанные с Новым годом. По его словам, раз в условиях ограничений запрещено проводить концерты и спектакли, то и новогодние съемки на телевидении стоить отменить.
Призыв Меладзе связаны с тем, «что есть целая отрасль, в которой десятки тысяч людей лишены работы уже в течении многих месяцев». Таким образом артист хочет привлечь внимание к тому, что работники развлекательной индустрии (музыканты, техники, промоутеры) сидят без работы и без зарплаты.
Согласно опросу сервиса SuperJob, только 12% россиян планируют смотреть «Голубой огонек» или другое новогоднее шоу. Однако 32% респондентов рассказали, что телевизор в их доме будет работать «для фона». При этом россияне больше всего ожидают увидеть на новогоднем концерте Аллу Пугачеву, Николая Баскова, Филиппа Киркорова, Светлану Лободу и Зиверт. Валерий Меладзде в пятерку не вошел.
В ноябре event-агентства пожаловались на снижение числа новогодних корпоративов. «Примерно 50% из 300 наших ключевых клиентов решили ничего в этом году не проводить», — сообщил гендиректор event-агентства Big Jack Николай Андреев. Об снижении количества мероприятий по сравнению с прошлым годом также сообщил управляющий партнер агентства Yes Николай Перепелкин.
Сергей Шнуров занимает первую строчку в рейтинге самых богатых деятелей российского шоу-бизнеса по версии Forbes. Его годовой доход, включая гонорары и рекламу, составляет $8,8 млн. Следом идут музыканты Егор Крид и Дима Билан ($6,9 млн и $6,8 млн соответственно). Замыкает десятку телеведущий Иван Ургант, доход которого равен $5,1 млн. Также в списке присутствуют рэпер Баста, певцы Тимати и Филипп Киркоров и группа Би-2. Единственной женщиной, которой удалось пробиться в десятку, стала певица Полина Гагарина, ее доход, согласно рейтингу, составляет $6,4 млн.
Как в прошлом году писала «Комсомольская правда», гонорар за выступление на корпоративе Димы Билана и Полины Гагариной составляет 3,5 млн руб. Гонорар певицы Светланы Лободы однажды достиг рекордных $400 тыс. Григорий Лепс берет за свое выступление 7 млн. руб. Новогодний гонорар Шнурова газета оценила в 300 тыс. евро. «В другие дни декабря прайс ниже в три раза», — добавили в «КП».