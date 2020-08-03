10 богатейших российских звезд шоу-бизнеса по версии Forbes. Фотогалерея

Первое место. Сергей Шнуров

Сфера деятельности: музыка (фронтмен группы «Ленинград»)

Доход: $8,8 млн

Возраст: 47 лет

Шнуров дважды заявлял о прекращении деятельности группы «Ленинград»: в 2008 году (коллектив воссоединился в 2010-м) и год назад. Но в июле этого года «Ленинград» выпустил новый клип — на трек «Фотосессия».

Помимо музыкальной карьеры Шнуров занимается ресторанным бизнесом. В начале 2020 года вступил в Партию роста, возглавляемую бизнес-омбудсменом Борисом Титовым, а в июле стал ее сопредседателем