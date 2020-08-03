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10 богатейших российских звезд шоу-бизнеса по версии Forbes. Фотогалерея

Российская редакция журнала Forbes составила рейтинг звезд российского шоу-бизнеса с самыми высокими доходами. Оценивались гонорары с 1 мая 2019-го по 30 апреля 2020 года — здесь учтены и полтора месяца простоя из-за пандемии коронавируса. Первое место занял Сергей Шнуров. Кто еще попал в десятку — в обзоре РБК
Первое место. Сергей Шнуров
Фото: Андрей Ковалев для РБК
Фото: Андрей Ковалев для РБК

Сфера деятельности: музыка (фронтмен группы «Ленинград»)

Доход: $8,8 млн

Возраст: 47 лет

Шнуров дважды заявлял о прекращении деятельности группы «Ленинград»: в 2008 году (коллектив воссоединился в 2010-м) и год назад. Но в июле этого года «Ленинград» выпустил новый клип — на трек «Фотосессия».

Помимо музыкальной карьеры Шнуров занимается ресторанным бизнесом. В начале 2020 года вступил в Партию роста, возглавляемую бизнес-омбудсменом Борисом Титовым, а в июле стал ее сопредседателем

Второе место. Егор Крид
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Сфера деятельности: музыка

Доход: $6,9 млн

Возраст: 26 лет

Сотрудничал с лейблом Тимати Black Star, ушел из него в 2019 году (по информации Telegram-канала Black Mirror, разрыв стоил Криду больше 100 млн руб.). В 2018 году был главным героем реалити-шоу «Холостяк»

Третье место. Дима Билан
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Сфера деятельности: музыка

Доход: $6,8 млн

Возраст: 38 лет

Был в числе наставников вокального шоу «Голос» на «Первом канале». В 2008 году стал единственным представителем России, победившим на «Евровидении» (в 2006 также участвовал в конкурсе и занял второе место)

Четвертое место. Баста / Василий Вакуленко
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Сфера деятельности: музыка

Доход: $6,6 млн

Возраст: 40 лет

Баста был наставником в шоу «Голос» и «Голос. Дети» на «Первом канале». В его объединение «Газгольдер» входит музыкальный лейбл, клуб, бары и рестораны. С 2019 года Вакуленко владеет ростовским футбольным клубом СКА

Пятое место. Филипп Киркоров
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Сфера деятельности: музыка

Доход: $6,6 млн

Возраст: 53 года

Киркоров выступает как певец сам и пишет песни для других исполнителей. В 2018 году переключился на более молодую аудиторию, выпустив клип «Цвет настроения синий», где снялись Ольга Бузова и рэпер Гнойный

Шестое место. Полина Гагарина
Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Сфера деятельности: музыка

Доход: $6,4 млн

Возраст: 33 года

Гагарина — выпускница «Фабрики звезд — 2». В 2015 году она заняла второе место на «Евровидении». Была наставницей в шоу «Голос»

Седьмое место. Группа «Би-2»
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Сфера деятельности: музыка

Доход: $6 млн

Возраст: Шура (Александр Уман; на фото слева) — 50 лет, Лева (Егор Бортник) — 47 лет

Группа существует с 1988 года, всероссийская слава пришла к ней в 2000-м, когда композиция «Полковнику никто не пишет» вошла в саундтрек к фильму «Брат-2»

Восьмое место. Григорий Лепс
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Сфера деятельности: музыка

Доход: $5,3 млн

Возраст: 58 лет

Помимо музыки занимается бизнесом: у Лепса есть свой ювелирный дом и рестораны. Певец тоже был наставником в шоу «Голос»

Девятое место. Тимати / Тимур Юнусов
Фото: Елизавета Клементьева / ТАСС
Фото: Елизавета Клементьева / ТАСС

Сфера деятельности: музыка

Доход: $5,1 млн

Возраст: 36 лет

В 2006 году основал лейбл Black Star, в одноименную группу позже вошли бренд одежды, тату-салон и сеть фастфуда. Недавно Тимати объявил об уходе из Black Star, но сохранит за собой часть компаний объединения и доли в нескольких проектах

Десятое место. Иван Ургант
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Сфера деятельности: телевидение

Доход: $5,1 млн

Возраст: 42 года

До работы на «Первом канале» вел программы на MTV Россия. С 2012 года ведет свое шоу «Вечерний Ургант» — аналог американских вечерних авторских ток-шоу

Теги: мультимедиа, Forbes, Иван Ургант, Сергей Шнуров, Филипп Киркоров
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