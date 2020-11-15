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Пандемия коронавируса ,  
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Артисты ответили на слова Меладзе о бойкоте новогодних программ

Владимир Винокур
Владимир Винокур (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Артист Владимир Винокур скептически отнесся к словам певца Валерия Меладзе о бойкоте новогодних шоу из-за новых ограничительных мер.

«К этой идее отношусь скептически. Зрители тут ни при чем. Телевидение — это одно, а результат телевидения — это зрители. Это не самое лучшее, что можно придумать», — заявил он в разговоре со «Звездой».

Тем не менее Винокур назвал несправедливым то, что артистам не дают работать и отменяют концерты, тогда как большое число людей каждый день едут в метро и на автобусах и летают на самолетах.

По его словам, ему приходится самостоятельно выплачивать своему коллективу из 30 человек гонорары, поскольку они девятый месяц сидят без работы.

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Валерий Меладзе

Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов также не одобрил идею Меладзе. По его мнению, съемки в новогодних программах для артистов необходимы, передает «Звезда».

Он отметил, что его группа уже согласилась на участие в одной из новогодних передач и не собирается отказываться от других предложений.

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В то же время продюсер Иосиф Пригожин заявил в разговоре со «Звездой», что Меладзе «отчасти прав», поскольку сейчас можно заразиться коронавирусом везде, в том числе и на съемках. Однако он призвал не делать артистов крайними.

«Ночные клубы работают, а концертные залы — через одного, давайте тогда и клубы закроем. Алогизм во всем. Полумеры — что-то мы разрешаем, что-то нет», — заключил Пригожин.

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Иосиф Пригожин и Виктор Дробыш (слева направо)

Актер Оскар Кучера, в свою очередь, поддержал предложение певца «целиком и полностью».

«Театры не смогут существовать на 25%. Денег не заработают театры, артисты, работники сцены, осветители, монтировщики, директора, ответственные руководители», — пояснил он телеканалу.

Он также предложил правительству сделать на следующий год налоговую скидку 75%, поскольку наполняемость залов, согласно новым правилам, составляет 25%, а платить артистам приходится все 100% налогов.

Кучера также счел противоречивыми новые ограничения, так как люди могут пользоваться метро и лифтами.

Ранее Меладзе написал в Instagram, что из-за ограничительных мер в связи с пандемией музыканты, техники и промоутеры сидят без работы уже восемь месяцев «и это никого не волнует». По его мнению, если из-за ограничений нельзя проводить концерты, то тогда артистам стоит также запретить участие в новогодних съемках на телевидении.

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Однако позднее он пояснил, что не призывал бойкотировать новогодние шоу, а лишь гипотетически предположил ситуацию, какой была бы праздничная ночь без «огоньков».

Из-за угрозы распространения коронавируса в Москве с 13 ноября по 15 января ввели ряд новых ограничений. Были отменены новогодние и рождественские массовые гуляния, традиционные базары и фестивали, новогодние елки.

До 15 декабря работа театров и кинотеатров будет разрешена лишь при условии заполняемости зрительных залов не более чем на 25%.

Валерий Меладзе призыв бойкот Новый год шоу
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