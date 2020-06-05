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Титов попросил разрешить корпоративы ради спасения шоу-бизнеса

Если запрет на массовые мероприятия сохранится еще три месяца, из системных игроков на рынке мало кто останется, заявил бизнес-омбудсмен. Из-за коронавируса концерты в России не проводятся с середины марта
Фото: Filippo Alfero / Getty Images / OGR
Фото: Filippo Alfero / Getty Images / OGR

Чтобы спасти десятки тысяч человек, занятых в организации зрелищных мероприятий, власти должны более четко обозначить перспективы возвращения отрасли к работе, заявил уполномоченный по защите прав бизнесменов Борис Титов в ходе онлайн-конференции «Индустрия развлечений в условиях пандемии».

«Если еще три месяца пройдет в режиме полного запрета на массовые мероприятия, на этом рынке останется мало кто из системных игроков», — отметил бизнес-омбудсмен, слова которого приводит его пресс-служба.

По словам Титова, самое главное — решить вопрос с уже купленными билетами. «Плюс нужно как можно скорее разрешить закрытые, так называемые неафишные мероприятия, то есть корпоративы, с соблюдением всех санитарных норм. В ближайшее время обратимся по этому поводу к главе Роспотребнадзора», — сказал он.

По мнению совладельца площадок Arena Moscow и Arbat Hall Анатолия Сульянова, в Москве наблюдается «противоречие элементарной логике»: в городе запрещены массовые собрания более 50 человек, но в то же время на лето запланированы такие масштабные мероприятия, как книжный фестиваль на Красной площади или голосование по поправкам в Конституцию.

Мишустин обязал компенсировать зрителям отмену концертов
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Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

«Но почему же тогда отрасль, которая достаточно организована и готова соблюдать все меры — раздавать маски, устанавливать санитайзеры в концертных залах, проводить фестивали на открытом воздухе, до сих пор не понимает, когда она получит хоть какое-то право на возрождение?» — отметил Сульянов.

На фоне распространения коронавируса власти Москвы в середине марта запретили собрания более 50 человек. Тогда же Министерство культуры поручило приостановить в России проведение массовых культурных мероприятий, в частности концертов, а также заграничные командировки и гастроли коллективов.

Организаторов зрелищных мероприятий и концертов, которые были отменены из-за введенных ограничений, обязали вернуть зрителям деньги за билеты. Они могут также предложить в качестве замены билеты на другой концерт, запланированный уже после снятия карантинных мер.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Авторы: Виктория Полякова, Юлия Старостина
Теги: Борис Титов, корпоративы, коронавирус
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