Титов попросил разрешить корпоративы ради спасения шоу-бизнеса

Если запрет на массовые мероприятия сохранится еще три месяца, из системных игроков на рынке мало кто останется, заявил бизнес-омбудсмен. Из-за коронавируса концерты в России не проводятся с середины марта

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Чтобы спасти десятки тысяч человек, занятых в организации зрелищных мероприятий, власти должны более четко обозначить перспективы возвращения отрасли к работе, заявил уполномоченный по защите прав бизнесменов Борис Титов в ходе онлайн-конференции «Индустрия развлечений в условиях пандемии».

«Если еще три месяца пройдет в режиме полного запрета на массовые мероприятия, на этом рынке останется мало кто из системных игроков», — отметил бизнес-омбудсмен, слова которого приводит его пресс-служба.

По словам Титова, самое главное — решить вопрос с уже купленными билетами. «Плюс нужно как можно скорее разрешить закрытые, так называемые неафишные мероприятия, то есть корпоративы, с соблюдением всех санитарных норм. В ближайшее время обратимся по этому поводу к главе Роспотребнадзора», — сказал он.

По мнению совладельца площадок Arena Moscow и Arbat Hall Анатолия Сульянова, в Москве наблюдается «противоречие элементарной логике»: в городе запрещены массовые собрания более 50 человек, но в то же время на лето запланированы такие масштабные мероприятия, как книжный фестиваль на Красной площади или голосование по поправкам в Конституцию.