За сутки в Москве от COVID вылечились почти 4,8 тыс. человек

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

За прошедшие сутки в Москве от коронавируса вылечились 4798 пациентов, сообщает оперативный штаб.

Всего за время пандемии в Москве удалось вылечить 572 541 человека. Накануне в Москве от COVID вылечились 4790 человек, днем ранее — 5925 человек.

Накануне от коронавируса в столице умерли 75 человек. С начала пандемии в Москве умерли 10,4 тыс. заразившихся COVID-19.

Чтобы остановить распространение вируса, столичные власти приняли ряд мер: обязали компании перевести треть сотрудников на удаленку, школы и университеты перешли на дистанционную форму, а гражданам из групп риска рекомендовали оставаться дома. Кроме того, в столице действует масочно-перчаточный режим.