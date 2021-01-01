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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве от COVID-19 вылечились еще 4790 человек

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

За минувшие сутки в столице от коронавирусной инфекции вылечились 4790 пациентов. Об этом в Telegram сообщил оперативный штаб.

«Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 567 763 человек», — говорится в сообщении. Накануне в Москве вылечились 5925 человек.

В Москве за сутки умерли 77 человек с коронавирусом
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Фото:Илья Питалев / РИА Новости

За все время пандемии COVID-19 заразились более 728 тыс. жителей Москвы. По данным на 19 декабря, 6,4 тыс. случаев заболевания выявили только за сутки.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин ввел в городе ряд антикоронавирусных мер до 15 января 2021 года, в том числе перчаточно-масочный режим и правила социального дистанцирование. По словам начальника Главконтроля Евгения Данчикова, за время новогодних праздников в Москве пройдут специальные рейды, в ходе которых полиция и Роспотребнадзор будут контролировать соблюдение противоэпидемиологических мер.

коронавирус оперативный штаб
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