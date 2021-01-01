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На Кубани возобновили расследования убийств фашистами в годы войны

Фото:СК РФ Фото:СК РФ Фото:СК РФ Фото:СК РФ
Фото: СК РФ

Заместитель прокурора Краснодарского края отменил постановление о приостановке предварительного следствия по уголовному делу о массовых убийствах граждан СССР на Кубани членами гитлеровского карательного органа зондеркоманда СС-10 «а». Дело передали в Следственный комитет. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

В ходе предыдущего расследования КГБ СССР выяснилось, что в 1941–1943 годах члены карательного отряда массово расстреливали мирных жителей и умерщвляли их в передвижных газовых камерах-«душегубках». В ходе предварительного следствия материалы уголовного дела были переданы властям ФРГ. Власти страны осудили пять человек. 28 ноября 1972 года предварительное следствие по уголовному делу было приостановлено в связи с неустановлением иных лиц, причастных к указанным злодеяниям.

Изучив уголовное дело, прокуратура России установила, что в материалах имеются сведения об осуждении за военные преступления семи переводчиков из числа членов зондеркоманды СС-10 «а», среди которых Гельмут Оберлендер, ранее ставший фигурантом дела об убийстве детей в Ейске в 1942 году. Ему и другим переводчикам удалось покинуть СССР в ходе отступления фашистских войск.

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Фото:Олег Яковлев / РБК

В 2019 году, после того как ФСБ рассекретила документы о массовом убийстве детей в Ейске, СК возбудил уголовное дело по ст. 357 УК (геноцид) в отношении 96-летнего Оберлендера, который входил в состав карательной команды. На данный момент Оберлендер находится в Канаде.

В марте власти ФРГ попросили Россию предоставить доказательства причастности Оберлендера к массовому убийству детей в Ейске в 1942 году. «Мы знаем, что его [преступление] совершило подразделение 10 «а». Но эти подразделения были очень многочисленными. Должны быть предоставлены доказательства, что Оберлендер действительно был в Ейске», — заявил старший прокурор, заместитель главы центрального управления по расследованию преступлений национал-социализма в Людвигсбурге Томас Вилл.

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В феврале российские власти запросили у Канады данные об Оберлендере, однако процедура депортации так и не была запущена. По словам адвоката Оберлендера, его нельзя депортировать в Россию, так как он имеет статус лица, постоянно проживающего в Канаде.

нацизм прокуратура Кубань
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