На Кубани возобновили расследования убийств фашистами в годы войны

Заместитель прокурора Краснодарского края отменил постановление о приостановке предварительного следствия по уголовному делу о массовых убийствах граждан СССР на Кубани членами гитлеровского карательного органа зондеркоманда СС-10 «а». Дело передали в Следственный комитет. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

В ходе предыдущего расследования КГБ СССР выяснилось, что в 1941–1943 годах члены карательного отряда массово расстреливали мирных жителей и умерщвляли их в передвижных газовых камерах-«душегубках». В ходе предварительного следствия материалы уголовного дела были переданы властям ФРГ. Власти страны осудили пять человек. 28 ноября 1972 года предварительное следствие по уголовному делу было приостановлено в связи с неустановлением иных лиц, причастных к указанным злодеяниям.

Изучив уголовное дело, прокуратура России установила, что в материалах имеются сведения об осуждении за военные преступления семи переводчиков из числа членов зондеркоманды СС-10 «а», среди которых Гельмут Оберлендер, ранее ставший фигурантом дела об убийстве детей в Ейске в 1942 году. Ему и другим переводчикам удалось покинуть СССР в ходе отступления фашистских войск.