Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 18 декабря
USD ЦБ: 72,98 (-0,44) Инвестиции, 17 дек, 14:26
Курс евро на 18 декабря
EUR ЦБ: 89,29 (-0,03) Инвестиции, 17 дек, 14:26
Эксперты назвали долю россиян, берущих кредиты без чтения договора Общество, 05:00 Эксперты FDA рекомендовали одобрить вакцину Moderna в США Общество, 04:31 Здесь живет бизнес: как устроен квартал «Сколково Парк» РБК и Сколково Парк, 04:09 Microsoft опровергла использование своей продукции для хакерской атаки Общество, 04:03 Всем критериям по COVID удовлетворили лишь три страны с рейсами в Россию Общество, 03:50 Силовики России и Белоруссии подписали соглашение о сотрудничестве Общество, 03:26 Помпео назвал целью санкций из-за С-400 помешать России получать доходы Политика, 03:09 Как дать дизайнерским вещам из шкафа вторую жизнь РБК Стиль и Clarins, 02:49 Умер актер из «Звездных войн» и фильма о Бонде Джереми Буллок Общество, 02:45 Хакерская атака в США затронула Министерство энергетики и три штата Технологии и медиа, 02:24 Контейнеровоз с коммерческим грузом застрял во льдах Енисейского залива Общество, 02:01 Так больше не делают: как изменился образ жизни и отдых бизнесменов РБК и ЮниКредит Банк, 01:39 Гинцбург назвал сроки выработки иммунитета от «лайт-вакцины» против COVID Общество, 01:38 Модельного агента Жан-Люка Брюнеля задержали по делу об изнасилованиях Общество, 01:09
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽72,83 -0,7% EUR/RUB ₽89,36 -0,03% EUR/USD $1,23 +0,55%
Протесты в Белоруссии ,  
0 

Силовики России и Белоруссии подписали соглашение о сотрудничестве

Министерство внутренних дел Белоруссии и Росгвардия будут сотрудничать по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, а также по борьбе с терроризмом и экстремизмом. Стороны подписали соответствующее соглашение, документ опубликован на национальном правовом интернет-портале республики.

В нем отмечается, что ведомства двух стран придают «важное значение развитию международного сотрудничества в сфере обеспечения государственной и общественной безопасности, защиты прав и свобод человека и гражданина».

Кроме общественной безопасности и борьбы с терроризмом, белорусское МВД и Росгвардия будут совместно заниматься охраной важных государственных объектов, осуществлять государственный контроль в области оборота оружия, обеспечивать безопасность объектов топливно-энергетического комплекса, оказывать силовую поддержку по противодействию преступности и др.

Стороны обязуются действовать «в пределах своей компетенции, с соблюдением законодательства и международных обязательств».

ЕС ввел в действие третий пакет санкций против Белоруссии
Политика
ОАО &laquo;Электромеханический завод АГАТ&raquo;

В августе президент России Владимир Путин заявил, что в стране сформирован резерв силовиков для оказания помощи Белоруссии. По словам главы государства, об этом попросил его коллега Александр Лукашенко. При этом российский лидер отметил, что этот резерв «не будет использован, пока ситуация не начнет выходить из-под контроля».

В Белоруссии после президентских выборов 9 августа начались массовые протесты. Люди недовольны переизбранием Лукашенко, которого ЦИК объявила победителем выборов. Оппозиция считает, что они были сфальсифицированы и победу должна была одержать его соперница Светлана Тихановская. Лукашенко неоднократно заявлял, что выборы были честными, а протестующими руководят из-за рубежа.

Читайте на РБК Pro
Куда заведет Volkswagen одержимость Илоном Маском С ним не договориться: как налоговые роботы вычисляют нарушителей Как поколение Z изменит рынок коммерческой недвижимости Психолог Сьюзан Дэвид: неверная мотивация — верный способ «сломать мозг»
МВД Белоруссии Росгвардия сотрудничество охрана порядка
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽72,83 -0,7% EUR/RUB ₽89,36 -0,03% EUR/USD $1,23 +0,55%
Материалы по теме
Тихановская выразила готовность возглавить Белоруссию в переходный период
Общество
Лукашенко обвинил НАТО в планах захватить западные земли Белоруссии
Политика
Путин заявил о надежде на «политическую зрелость» белорусов
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter