Силовики России и Белоруссии подписали соглашение о сотрудничестве

Министерство внутренних дел Белоруссии и Росгвардия будут сотрудничать по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, а также по борьбе с терроризмом и экстремизмом. Стороны подписали соответствующее соглашение, документ опубликован на национальном правовом интернет-портале республики.

В нем отмечается, что ведомства двух стран придают «важное значение развитию международного сотрудничества в сфере обеспечения государственной и общественной безопасности, защиты прав и свобод человека и гражданина».

Кроме общественной безопасности и борьбы с терроризмом, белорусское МВД и Росгвардия будут совместно заниматься охраной важных государственных объектов, осуществлять государственный контроль в области оборота оружия, обеспечивать безопасность объектов топливно-энергетического комплекса, оказывать силовую поддержку по противодействию преступности и др.

Стороны обязуются действовать «в пределах своей компетенции, с соблюдением законодательства и международных обязательств».