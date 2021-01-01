Лукашенко заявил об «управляемом хаосе» в международном порядке

Александр Лукашенко во время сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ (Фото: Николай Петров / БелТА / ТАСС)

Мировой порядок скатывается в сторону «управляемого хаоса». Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время сессии совета Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Международный порядок скатывается в сторону так называемого управляемого хаоса. Налицо хорошо продуманная и срежиссированная деятельность глобальных игроков», — сказал Лукашенко.

По словам белорусского лидера, по всему миру идут беспрецедентные массовые беспорядки, социальные конфликты обострила пандемия. Лукашенко выразил уверенность, что это «не спонтанное проявление недовольства».

В конце сентября глава белорусского МИДа Владимир Макей говорил, что соседи из западных государств пытаются «ввергнуть страну в хаос и анархию», которые отбросят ее в развитии на многие годы.