Сбербанк профинансирует строительство моста через Лену

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 17 декабря
USD ЦБ: 73,42 (-0,03) Инвестиции, 16 дек, 14:11
Курс евро на 17 декабря
EUR ЦБ: 89,32 (+0,14) Инвестиции, 16 дек, 14:11
Что взять в ипотеку: трешку за МКАДом или однушку в Медведково РБК и ВТБ, 12:09 МВД Чечни сообщило детали о напавших на полицейских Общество, 12:08 Путин начал ежегодную пресс-конференцию Общество, 12:05 Что поможет повысить производительность труда Партнерский материал, 12:05 В Красноярске произошел пожар в многоквартирном доме Общество, 12:01 Еда будущего: как технологии изменят производство и доставку продуктов Зеленая экономика, 12:00  Большая пресс-конференция Владимира Путина. Трансляция РБК Политика, 11:56 Лувр продал возможность увидеть «Мону Лизу» вблизи за $98 тыс. Стиль, 11:53 В офисе владельца Усачевского рынка прошли обыски Бизнес, 11:51 Экс-президент «Локомотива» назвал уход Тедеско катастрофой для «Спартака» Спорт, 11:51 В УФСИН ответили на сообщения о самовольном уходе из колонии в Петербурге Общество, 11:44 Сбербанк профинансирует строительство моста через Лену Бизнес, 11:42 Kia рассказала о новом минивэне Carnival для России Авто, 11:41 Как Москва вошла в топ-5 рейтинга лучших мегаполисов мира для жизни РБК и ДПиООС, 11:40
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽72,77 -0,79% EUR/RUB ₽89,04 -0,39% EUR/USD $1,22 +0,33%
Бизнес ,  
0 

Сбербанк профинансирует строительство моста через Лену

Сбербанк SBER ₽283,66 +1,91% Купить
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Сбербанк выступит финансовым партнером концессии по созданию моста через реку Лена в Якутии. Об этом говорится в сообщении российского холдинга группы ВИС, поступившем в РБК. ВИС и госкорпорация «Ростех» входят в консорциум, который займется реализацией проекта

«Банк открывает кредитную линию на десять лет с лимитом до 25 млрд руб.», — уточняется в сообщении. Первая выборка кредита запланирована на декабрь 2020 года.

Мост через Лену предложили достроить на год быстрее
Общество
Встреча Марата Хуснуллина с Айсеном Николаевым

В церемонии подписания кредитного соглашения участвовали глава Якутии Айсен Николаев, глава Сбербанка Герман Греф, гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов и председатель совета директоров группы ВИС Игорь Снегуров. «Для нас большая честь поддержать значимый для всей страны инфраструктурный проект, который даст огромный экономический эффект», — отметил Греф.

Автодорожный мост через Лену должен появиться у Якутска, который единственный из крупнейших городов страны не имеет круглогодичного наземного сообщения с остальной Россией. Переход соединит федеральные автомобильные дороги «Колыма», «Вилюй» и «Лена».

Путин одобрил проект строительства моста через Лену
Политика
Владимир Путин

Стройку планировали начать в 2021 году и закончить в 2025-м. Летом вице-премьер Марат Хуснуллин поручил проработать вопрос об ускорении возведения моста, чтобы сдать его на год раньше.

Читайте на РБК Pro
Куда заведет Volkswagen одержимость Илоном Маском С ним не договориться: как налоговые роботы вычисляют нарушителей Как поколение Z изменит рынок коммерческой недвижимости Психолог Сьюзан Дэвид: неверная мотивация — верный способ «сломать мозг»

«Дочка» ВИС Восьмая концессионная компания оценивала стоимость строительства в 83,1 млрд руб.: 54,2 млрд руб. планируется получить из республиканского бюджета, оставшиеся 28,9 млрд — заемные средства.

мост Сбербанк строительство
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽72,77 -0,79% EUR/RUB ₽89,04 -0,39% EUR/USD $1,22 +0,33%
Материалы по теме
Мост через Лену предложили достроить на год быстрее
Общество
Группа ВИС стала первым претендентом на строительство моста через Лену
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter