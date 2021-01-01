Сбербанк профинансирует строительство моста через Лену

Фото: Андрей Любимов / РБК

Сбербанк выступит финансовым партнером концессии по созданию моста через реку Лена в Якутии. Об этом говорится в сообщении российского холдинга группы ВИС, поступившем в РБК. ВИС и госкорпорация «Ростех» входят в консорциум, который займется реализацией проекта

«Банк открывает кредитную линию на десять лет с лимитом до 25 млрд руб.», — уточняется в сообщении. Первая выборка кредита запланирована на декабрь 2020 года.

В церемонии подписания кредитного соглашения участвовали глава Якутии Айсен Николаев, глава Сбербанка Герман Греф, гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов и председатель совета директоров группы ВИС Игорь Снегуров. «Для нас большая честь поддержать значимый для всей страны инфраструктурный проект, который даст огромный экономический эффект», — отметил Греф.

Автодорожный мост через Лену должен появиться у Якутска, который единственный из крупнейших городов страны не имеет круглогодичного наземного сообщения с остальной Россией. Переход соединит федеральные автомобильные дороги «Колыма», «Вилюй» и «Лена».