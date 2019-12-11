«Ростех» решил помочь при строительстве моста через Лену

Компании заключили соглашение о создании консорциума, задачей которого названа постройка моста в Якутии и реализация других инфраструктурных проектов

Группа «ВИС» Игоря Снегурова, подавшая первую заявку на строительство моста через Лену в Якутии, договорилась с госкорпорацией «Ростех» о создании консорциума, который займется реализацией проекта. Совладельцами Национальной инфраструктурной компании (НИК) станут сама группа «ВИС» и «дочка» «Ростеха» ООО «РТ — Развитие бизнеса».

Представитель группы «ВИС» сказал РБК, что доли партнеров в консорциуме распределятся следующим образом:

66,6% — группа «ВИС»;

33,4% — «РТ — Развитие бизнеса».

В соответствии с договоренностью НИК войдет в состав субхолдинга «ВИС» по управлению транспортными концессиями и объединит несколько проектных компаний, вовлеченных в крупные концессии по созданию транспортной инфраструктуры. Она же, как рассказал глава совета директоров ООО «Национальные транспортные концессии» (входит в группу «ВИС») Дмитрий Прончатов, станет управляющей компанией для ООО «Восьмая концессионная компания», от имени которой в правительство Якутии подана заявка о строительстве моста через Лену. Мост должен обеспечить круглогодичную наземную связь Якутска с федеральной дорожной сетью.

Согласно заявке «дочки» «ВИС», мост планируется открыть к 2025 году. Предполагается, что проезд легковых автомобилей по нему будет бесплатным, а для грузовиков оплата составит от 1 тыс. до 4 тыс. руб. в зависимости от категории и года реализации проекта. Длина моста — 3 км, а подходов к нему — 11 км.