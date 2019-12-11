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Бизнес ,  
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«Ростех» решил помочь при строительстве моста через Лену
Компании заключили соглашение о создании консорциума, задачей которого названа постройка моста в Якутии и реализация других инфраструктурных проектов

Группа «ВИС» Игоря Снегурова, подавшая первую заявку на строительство моста через Лену в Якутии, договорилась с госкорпорацией «Ростех» о создании консорциума, который займется реализацией проекта. Совладельцами Национальной инфраструктурной компании (НИК) станут сама группа «ВИС» и «дочка» «Ростеха» ООО «РТ — Развитие бизнеса».

Представитель группы «ВИС» сказал РБК, что доли партнеров в консорциуме распределятся следующим образом:

  • 66,6% — группа «ВИС»;
  • 33,4% — «РТ — Развитие бизнеса».

В соответствии с договоренностью НИК войдет в состав субхолдинга «ВИС» по управлению транспортными концессиями и объединит несколько проектных компаний, вовлеченных в крупные концессии по созданию транспортной инфраструктуры. Она же, как рассказал глава совета директоров ООО «Национальные транспортные концессии» (входит в группу «ВИС») Дмитрий Прончатов, станет управляющей компанией для ООО «Восьмая концессионная компания», от имени которой в правительство Якутии подана заявка о строительстве моста через Лену. Мост должен обеспечить круглогодичную наземную связь Якутска с федеральной дорожной сетью.

Согласно заявке «дочки» «ВИС», мост планируется открыть к 2025 году. Предполагается, что проезд легковых автомобилей по нему будет бесплатным, а для грузовиков оплата составит от 1 тыс. до 4 тыс. руб. в зависимости от категории и года реализации проекта. Длина моста — 3 км, а подходов к нему — 11 км.

Восьмая концессионная компания оценила стоимость сооружения в 83,1 млрд руб. (с НДС): 54,2 млрд руб. планируется получить из республиканского бюджета, оставшиеся 28,9 млрд — заемные средства.

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«Сотрудничество будет осуществляться в формате частно-государственного партнерства. Инициатива имеет большое значение для жителей Якутии, для развития региона и всего Дальнего Востока. Проект соединит федеральные трассы «Лена», «Колыма» и «Вилюй». В результате транспортная доступность региона повысится с 20 до 83%», — прокомментировал создание СП гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов.

Председатель совета директоров «ВИС» Игорь Снегуров пояснил, что подписанию соглашения предшествовала большая работа по структурированию частной инициативы в проекте.

В сообщении «ВИС» отмечается, что задачей НИК станет также реализация других инфраструктурных проектов.

В марте 2014-го победителем организованного властями Якутии тендера на строительство моста через Лену стала компания «Транспортные концессии (Саха)». Тогда строительство оценивалось в 64 млрд руб., из них концессионеры должны были взять на себя только 15% этой суммы (9,6 млрд руб.), а оставшиеся 54,4 млрд руб. планировалось привлечь из федерального бюджета. Однако проект реализован не был, так как федеральные средства были переориентированы на строительство моста через Керченский пролив.

В декабре 2019 года руководитель департамента финансирования инфраструктуры «ВТБ Капитала» Олег Панкратов (ВТБ контролирует компанию «Транспортные концессии (Саха)») сообщил РБК, что у компании сохраняется интерес к проекту. Об интересе заявлял и гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

В пресс-службе РФПИ отказались комментировать информацию о присоединении «Ростеха» к проекту, но подчеркнули, что по-прежнему заинтересованы в строительстве. «Мы не комментируем тендерные процедуры», — ответили РБК в пресс-службе ВТБ.

РБК направил запрос в пресс-службу «Ростеха».

Авторы: Евгений Калюков, Тимофей Дзядко, Мария Кокорева
Теги: Якутия, Лена, Якутск
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Бизнес
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