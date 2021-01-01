СМИ сообщили о прерванной из-за кибератак командировке советника Трампа

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен прервал командировку в Европу и вернулся в Соединенные Штаты из-за информации о взломе государственных систем российскими хакерами. Об этом сообщают Reuters и Politico со ссылкой на высокопоставленных чиновников.

Во время своей поездки О’Брайен посетил Израиль и Францию, однако отменил остановки в Италии, Германии, Швейцарии и Великобритании, передает Reuters. По данным Politico, во вторник, 15 декабря, советник Трампа вылетел в Вашингтон из Парижа, где проводил встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

О'Брайен собирается провести в Белом доме совещания по поводу хакерских атак, передают источники изданий.

Ранее Reuters сообщил, что хакеры, связанные с иностранным правительством, взломали систему Министерства финансов США и в течение нескольких месяцев отслеживали электронные письма сотрудников ведомства. Газета The Washington Post передавала, что к атаке причастна хакерская группа APT29, известная как Cozy Bear. По данным издания, она «работает на Службу внешней разведки России».