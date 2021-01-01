В Новосибирске проверят две больницы после отказа принять больного COVID

Государственная областная новосибирская клиническая туберкулезная больница (Фото: gonktb.mznso.ru)

В Новосибирске Росздравнадзор организовал проверку двух больниц после сообщений о том, что пациенту с туберкулезом и коронавирусом отказали в предоставлении медицинской помощи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Инициированы проверки двух медицинских организаций в связи с информацией в медиа-средствах о факте оставления пациента с коронавирусной инфекцией и туберкулезом легких без медицинской помощи», — говорится в сообщении Росздравнадзора.

В ведомстве добавили, что в ходе проверок также будет рассмотрен вопрос правильности организации медицинской эвакуации пациентов с такими диагнозами.

Ранее телеканал «НСК 49» сообщал, что местный житель Дмитрий Орлов, больной туберкулезом, поступил в Новосибирский научно-исследовательский институт туберкулеза Минздрава России, где, как утверждает пациент, он заразился коронавирусом. После этого его направили в областную Новосибирскую клиническую туберкулезную больницу, где лечат от инфекции, но там не нашлось свободных мест, в связи с чем мужчину отправили на домашнее лечение. По словам Орлова, медучреждения не договорились о его переводе, в результате чего «дали на проезд и высадили на площади Калинина».