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Пандемия коронавируса ,  
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В Новосибирске проверят две больницы после отказа принять больного COVID

Государственная областная новосибирская клиническая туберкулезная больница
Государственная областная новосибирская клиническая туберкулезная больница (Фото: gonktb.mznso.ru)

В Новосибирске Росздравнадзор организовал проверку двух больниц после сообщений о том, что пациенту с туберкулезом и коронавирусом отказали в предоставлении медицинской помощи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Инициированы проверки двух медицинских организаций в связи с информацией в медиа-средствах о факте оставления пациента с коронавирусной инфекцией и туберкулезом легких без медицинской помощи», — говорится в сообщении Росздравнадзора.

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Фото:Сергей Савостьянов / ТАСС

В ведомстве добавили, что в ходе проверок также будет рассмотрен вопрос правильности организации медицинской эвакуации пациентов с такими диагнозами.

Ранее телеканал «НСК 49» сообщал, что местный житель Дмитрий Орлов, больной туберкулезом, поступил в Новосибирский научно-исследовательский институт туберкулеза Минздрава России, где, как утверждает пациент, он заразился коронавирусом. После этого его направили в областную Новосибирскую клиническую туберкулезную больницу, где лечат от инфекции, но там не нашлось свободных мест, в связи с чем мужчину отправили на домашнее лечение. По словам Орлова, медучреждения не договорились о его переводе, в результате чего «дали на проезд и высадили на площади Калинина».

По словам супруги Орлова, вечером у мужчины поднимается температура до 39 градусов. Однако никакого лечения он не получает. Кроме того, он проживает в общежитии и ему негде изолироваться.

РБК направил запрос в Государственную областную Новосибирскую клиническую туберкулезную больницу и Новосибирский научно-исследовательский институт туберкулеза Минздрава России.

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Ранее замглавы Росздравнадзора Ирина Серегина заявила, что в нескольких российских регионах наблюдается дефицит мест в больницах для больных коронавирусом пациентов. По ее словам, в медицинских учреждениях перепрофилированные койки недостаточно оснащены, в частности аппаратами ИВЛ.

В свою очередь, вице-премьер Татьяна Голикова 24 ноября сообщала, что сейчас в России занято 78% коечного фонда для пациентов с COVID-19. Она отметила, что с повышенной нагрузкой сталкиваются лечебные учреждения в 43 регионах. При этом в шести — в Республике Коми, Крыму, Санкт-Петербурге, Мордовии, Ивановской и Орловской областях — в больницах занято более 90% мест.

коронавирус Новосибирск туберкулез новости COVID-19
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