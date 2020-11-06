СК начал проверку видео с хватавшей за волосы ребенка медсестрой

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Следователи начали проверку после публикации в Сети видео, на котором медсестра в новосибирской больнице берет ребенка за волосы и кидает на кровать. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК по Новосибирской области.

По словам автора видео, подобные действия медсестры носят систематический характер, указали следователи. «По данному сообщению следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области зарегистрирован материал доследственной проверки», — говорится в сообщении.

Утром 6 ноября в социальной сети «ВКонтакте» на странице сообщества «Клуб новосибирских мам» одна из подписчиц опубликовала пост, в котором рассказала, что в областной Новосибирской клинической туберкулезной больнице одна из медсестер хватала ребенка за волосы и била по лицу. К тексту прилагалась видеозапись.

По словам автора видео, она находилась в больнице вместе с детьми. Утром она увидела, что медсестра бьет ребенка по лицу и хватает за волосы. После этого она стала снимать происходящее в палате, и на видео попал момент, когда медработница схватила ребенка за волосы и швырнула на кровать. Женщина сообщила, что по данному факту направлено обращение в СК.