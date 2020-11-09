В Новосибирске уволили схватившую ребенка за волосы медсестру

Фото: nsk_mama / VK

В Новосибирске уволили медсестру клинической туберкулезной больницы после публикации в социальных сетях видеозаписи, на которой она берет ребенка за волосы. Об этом РБК сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Новосибирской области.

Как передает местное издание Ngs.ru, губернатор Новосибирской области Андрей Травников после инцидента с медсестрой потребовал проверить всю больницу.

«Нужно проверить действия не только конкретного человека, который допустил вот эти нарушения, но и в целом организацию работы этой больницы. Почему это стало возможным, были какие-то предпосылки, упущения?» — заявил глава региона.

Ранее в социальной сети «ВКонтакте» на странице сообщества «Клуб новосибирских мам» одна из подписчиц опубликовала пост, в котором сообщила, что в областной Новосибирской клинической туберкулезной больнице одна из медсестер хватала ребенка за волосы и била по лицу. Также она опубликовала видео.