В Новосибирске завели новое дело против сотрудника туберкулезной больницы

Фото: Следственный комитет РФ

Следователи возбудили новое уголовное дело в отношении еще одного сотрудника Новосибирской клинической туберкулезной больницы, из которой ранее уволили схватившую ребенка за волосы медсестру. Об этом сообщает следственное управление СК России по Новосибирской области.

Ранее в соцсетях появилась видеозапись, на которой медсестра туберкулезной больницы в Новосибирске берет ребенка за волосы и кидает на кровать.

После этого СК организовал по данному факту проверку, а затем в отношении медсестры было возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК России (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей работником медицинской организацией). Женщину уволили.

В ходе расследования этого дела следователи установили еще один факт совершения аналогичных действий другим сотрудником больницы в отношении ребенка. Против этого медработника также возбудили дело по ст. 156 УК России.