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В Новосибирске завели новое дело против сотрудника туберкулезной больницы

Фото:Следственный комитет РФ
Фото: Следственный комитет РФ

Следователи возбудили новое уголовное дело в отношении еще одного сотрудника Новосибирской клинической туберкулезной больницы, из которой ранее уволили схватившую ребенка за волосы медсестру. Об этом сообщает следственное управление СК России по Новосибирской области.

Ранее в соцсетях появилась видеозапись, на которой медсестра туберкулезной больницы в Новосибирске берет ребенка за волосы и кидает на кровать.

В Новосибирске уволили схватившую ребенка за волосы медсестру
Общество
Фото:nsk_mama / VK

После этого СК организовал по данному факту проверку, а затем в отношении медсестры было возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК России (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей работником медицинской организацией). Женщину уволили.

В ходе расследования этого дела следователи установили еще один факт совершения аналогичных действий другим сотрудником больницы в отношении ребенка. Против этого медработника также возбудили дело по ст. 156 УК России.

Как сообщает портал Ngs.ru, появилось второе видео жестокого обращения с ребенком из той же палаты больницы, где медсестра схватила девочку за волосы. По словам автора обеих видеозаписей Ирины, этот случай произошел на несколько дней раньше.

На кадрах видно, как в детскую палату заходит медработник. Сначала она наклоняется, после на видеозаписи слышен звук хлопка. Затем женщина подходит к лежащему на кровати мальчику пытается ударить его ладонью. Как рассказала Ирина Ngs.ru, медработник отругала детей и толкнула одного ребенка.

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