Из Большого театра после звонка об угрозе взрыва эвакуировали 350 человек

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 16 декабря
USD ЦБ: 73,45 (+0,52) Инвестиции, 13:59
Курс евро на 16 декабря
EUR ЦБ: 89,18 (+0,6) Инвестиции, 13:59
В ВОЗ назвали причины низкой летальности от COVID-19 в России Общество, 18:30 Помпео обвинил Лаврова в попытке переписать историю Политика, 18:28 Mercedes-Benz отправит в ремонт более 100 автомобилей в России Авто, 18:26 ПСБ победил в номинации «Возвращение года» премии Cbonds Awards Пресс-релиз, 18:24 Интересные новогодние предложения в новостройках Москвы Партнерский материал, 18:21 Появилась новая форма ICO. При чем тут суды и стоит ли вкладывать деньги Крипто, 18:19 Китайский ИТ-гигант Baidu задумал выпустить собственный электрокар Авто, 18:18 В Москве от коронавируса умер художник и рок-музыкант Свен Гундлах Общество, 18:11 В «Фиорентине» отреагировали на сообщения об интересе к Кокорину Спорт, 18:11 В Италии допустили рост смертности до уровня Второй мировой из-за COVID Общество, 18:07 Депутаты предложили разрешить переводы физлицам через анонимные кошельки Крипто, 18:00 Благотворительность вместо новогодних подарков: как и почему это работает Социальная экономика, 18:00  В Подмосковье закрыли мусорный полигон «Ядрово» Общество, 17:59 Как дать дизайнерским вещам из шкафа вторую жизнь РБК Стиль и Clarins, 17:52
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽73,6 -0,37% EUR/RUB ₽89,49 -0,22% EUR/USD $1,22 +0,11%
Общество ,  
0 

Из Большого театра после звонка об угрозе взрыва эвакуировали 350 человек

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Здание Государственного академического Большого театра России проверили после сообщения о минировании. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

«Проходили стандартные проверочные мероприятия при поступлении анонимного звонка об угрозах. В результате мероприятий никаких опасных предметов не обнаружено, угроза не подтвердилась», — сообщили в главке. Там добавили, что на время проведения проверки сотрудников выводили из учреждения.

Посольство отреагировало на «минирование» лайнера «Аэрофлота» в Нью-Йорке
Общество
Фото:«Комсомольская правда» / Global Look Press

«В театр пришла информация, что он заминирован, он был проверен, эта информация оказалась ложной. Все люди были эвакуированы, сейчас они уже вернулись в здание. Через 15 минут, в 18:00, начнем запускать зрителей как обычно, и пойдет спектакль», — рассказали РБК в пресс-службе Большого театра. По информации театра, во время проверки были эвакуированы 350 сотрудников.

По данным ТАСС, всего были эвакуированы порядка 500 человек, такие же данные приводит «РИА Новости». На данный момент все мероприятия завершены, добавили в МВД.

В ноябре СМИ сообщали о «минировании» более 20 мечетей в Москве и области. В конце октября неизвестные сообщили о «минировании» всех больниц и родильных домов столицы. В августе был «заминирован» Мавзолей Ленина на Красной площади.

Большой театр звонки о минировании новости эвакуация
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽73,62 -0,35% EUR/RUB ₽89,49 -0,22% EUR/USD $1,22 +0,11%
Материалы по теме
СМИ сообщили о минировании неизвестными всех больниц и роддомов Москвы
Общество
В аэропорту Нью-Йорка «заминировали» рейс из Москвы
Общество
В Хабаровске из-за сообщения о минировании эвакуировали аэропорт
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter