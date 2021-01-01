Из Большого театра после звонка об угрозе взрыва эвакуировали 350 человек

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Здание Государственного академического Большого театра России проверили после сообщения о минировании. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

«Проходили стандартные проверочные мероприятия при поступлении анонимного звонка об угрозах. В результате мероприятий никаких опасных предметов не обнаружено, угроза не подтвердилась», — сообщили в главке. Там добавили, что на время проведения проверки сотрудников выводили из учреждения.

«В театр пришла информация, что он заминирован, он был проверен, эта информация оказалась ложной. Все люди были эвакуированы, сейчас они уже вернулись в здание. Через 15 минут, в 18:00, начнем запускать зрителей как обычно, и пойдет спектакль», — рассказали РБК в пресс-службе Большого театра. По информации театра, во время проверки были эвакуированы 350 сотрудников.

По данным ТАСС, всего были эвакуированы порядка 500 человек, такие же данные приводит «РИА Новости». На данный момент все мероприятия завершены, добавили в МВД.