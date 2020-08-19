СМИ сообщили о проверке минирования мавзолея Ленина в Москве
Правоохранительные органы получили сообщение об угрозе взрыва в Мавзолее Ленина на Красной площади в Москве. Об Этом сообщают ТАСС и телеканал «360» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
По данным агентства, для проверки здания приезжали кинологи.
Впоследствии собеседник ТАСС сообщил, что кинологи проверили здание Мавзолея. В итоге взрывных устройств в здании не обнаружили, сообщил источник агентства.
Как утоняет ТАСС, в среду в Москве также проверяли более 100 различных учреждений, в том числе университеты, торговые центры, Московскую биржу, семь судов и все станции метро.
В Московской области проверяли все гостиницы и торговые центры, а также аэропорт Жуковский и все самолеты на его стоянке. Все сообщения оказались ложными.
В ГУ МВД сообщили РБК, что не владеют информацией.
РБК направил запрос в пресс-службу ФСО.