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СМИ сообщили о проверке минирования мавзолея Ленина в Москве

Мавзолей Ленина
Мавзолей Ленина (Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press)

Правоохранительные органы получили сообщение об угрозе взрыва в Мавзолее Ленина на Красной площади в Москве. Об Этом сообщают ТАСС и телеканал «360» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. 

По данным агентства, для проверки здания приезжали кинологи.

Впоследствии собеседник ТАСС сообщил, что кинологи проверили здание Мавзолея. В итоге взрывных устройств в здании не обнаружили, сообщил источник агентства.

Как утоняет ТАСС, в среду в Москве также проверяли более 100 различных учреждений, в том числе университеты, торговые центры, Московскую биржу, семь судов и все станции метро.

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Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В Московской области проверяли все гостиницы и торговые центры, а также аэропорт Жуковский и все самолеты на его стоянке. Все сообщения оказались ложными.

В ГУ МВД сообщили РБК, что не владеют информацией.

РБК направил запрос в пресс-службу ФСО.

Теги: Мавзолей Ленина, Москва, угроза взрыва, новости
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