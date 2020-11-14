СМИ сообщили о «минировании» мечетей в Москве

Фото: АГН «Москва»

Неизвестные «заминировали» более 20 мечетей в Москве и области, полиция проводит проверки, сообщил ТАСС источник в экстренных службах. О проверках в связи с сообщениями об угрозе взрыва в мечетях столицы сообщает также агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства «Москва», полицейские получили сообщения о минировании мечетей, расположенных в Выползове переулке, на Большой Татарской улице в центре Москвы, на Минской улице на западе столицы и улице Хачатуряна на севере города.

Источник в экстренных службах уточнил ТАСС, что угроза взрыва в Исторической мечети на Большой Татарской и в Мемориальной мечети на Поклонной горе оказалась ложной.

В конце октября неизвестные сообщили о минировании всех больниц и родильных домов Москвы. В августе был заминирован» Мавзолей Ленина на Красной площади.