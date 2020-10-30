СМИ сообщили о минировании неизвестными всех больниц и роддомов Москвы

Фото: Андрей Любимов / РБК

Неизвестные сообщили об угрозе взрыва во всех больницах и родильных домах Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города. Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы, речь идет о минировании всех лечебных учреждений Москвы.

«Поступили анонимные сообщения об угрозе взрыва во всех больницах и родильных домах столицы», — сообщил собеседник ТАСС.

По его словам, данная информация проверяется. Экстренные службы приступили к проверке «заминированных» объектов.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве заявили РБК, что на данный момент не располагают информацией. РБК обратился за комментарием к пресс-службе депздрава Москвы.