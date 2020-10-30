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Общество ,  
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СМИ сообщили о минировании неизвестными всех больниц и роддомов Москвы

Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Неизвестные сообщили об угрозе взрыва во всех больницах и родильных домах Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города. Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы, речь идет о минировании всех лечебных учреждений Москвы.

«Поступили анонимные сообщения об угрозе взрыва во всех больницах и родильных домах столицы», — сообщил собеседник ТАСС.

По его словам, данная информация проверяется. Экстренные службы приступили к проверке «заминированных» объектов.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве заявили РБК, что на данный момент не располагают информацией. РБК обратился за комментарием к пресс-службе депздрава Москвы.

Неизвестные сообщили о минировании всех железнодорожных вокзалов Москвы
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Фото:Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В августе неизвестные сообщили о минировании всех железнодорожных вокзалов Москвы. Сообщения пришли на электронную почту столичной полиции. Также «были заминированы» подмосковный аэропорт Жуковский и самолеты в аэропорту Шереметьево.

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