Кабмин выделит еще 2,8 млрд руб. на бесплатные лекарства от COVID-19

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Правительство продлило выдачу бесплатных лекарств пациентам с коронавирусной инфекцией, которые лечатся на дому, дополнительно на эти цели выделят 2,8 млрд руб. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Дополнительно направим регионам еще почти 2,8 млрд. Такое решение уже принято», — сказал Мишустин. По его словам, это позволит обеспечить бесплатными лекарствами около 350 тыс. заболевших.

Мишустин напомнил, что в ноябре правительство выделяло на эти цели более 5 млрд руб. Позднее президент России Владимир Путин раскритиковал регионы за медленное освоение денег и поручил принять «исчерпывающие меры».

5 декабря о том, что правительство России продлило предоставление за счет федерального бюджета на январь бесплатных лекарств для тех, кто проходит амбулаторное лечение коронавирусной инфекции, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.