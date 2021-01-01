Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 16 декабря
USD ЦБ: 73,45 (+0,52) Инвестиции, 13:59
Курс евро на 16 декабря
EUR ЦБ: 89,18 (+0,6) Инвестиции, 13:59
В РФС отвергли все претензии «Спартака» к судьям в игре с «Сочи» Спорт, 15:37 Сбербанк спрогнозировал отток до ₽4 трлн из банков в цифровой рубль Финансы, 15:37 Попова оценила соблюдение изоляции после контактов с зараженными в России Общество, 15:31 Как компании заработать на сервисах объявлений: шесть правил Партнерский материал, 15:25 Попова назвала хрупкой стабилизацию ситуации с коронавирусом в России Общество, 15:23 Что 2020 год изменил в ретейле Pro, 15:20 Кабмин выделит еще 2,8 млрд руб. на бесплатные лекарства от COVID-19 Общество, 15:16 Экс-дизайнер BMW сравнил пикап Tesla с графикой на первой PlayStation Авто, 15:13 Алиса и Юлия Рубан - о дизайнерской одежде с душой и философией РБК Cтиль и Mercedes-Benz, 15:11 В Москве нашли мертвой студентку из Китая Общество, 15:07 «Зенит» и «Спартак» сыграют за лидерство в чемпионате без зрителей Спорт, 15:01 Artik & Asti и Rammstein возглавили топ «Яндекс.Музыка» в 2020 году Общество, 15:00 Умер бывший футболист сборной СССР и киевского «Динамо» Спорт, 14:59 Российский фильм вошел в мировой список лучших лент 2020 года Стиль, 14:52
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽73,64 -0,31% EUR/RUB ₽89,55 -0,16% EUR/USD $1,22 +0,15%
Пандемия коронавируса ,  
0 

Кабмин выделит еще 2,8 млрд руб. на бесплатные лекарства от COVID-19

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Правительство продлило выдачу бесплатных лекарств пациентам с коронавирусной инфекцией, которые лечатся на дому, дополнительно на эти цели выделят 2,8 млрд руб. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Дополнительно направим регионам еще почти 2,8 млрд. Такое решение уже принято», — сказал Мишустин. По его словам, это позволит обеспечить бесплатными лекарствами около 350 тыс. заболевших.

Лекарство от коронавируса «Авифавир» станет бесплатным для пациентов
Общество
Отечественный противовирусный препарат для лечения COVID-19 &laquo;Авифавир&raquo;

Мишустин напомнил, что в ноябре правительство выделяло на эти цели более 5 млрд руб. Позднее президент России Владимир Путин раскритиковал регионы за медленное освоение денег и поручил принять «исчерпывающие меры».

5 декабря о том, что правительство России продлило предоставление за счет федерального бюджета на январь бесплатных лекарств для тех, кто проходит амбулаторное лечение коронавирусной инфекции, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

В России в качестве лекарств от COVID-19 зарегистрированы «Арепливир», «Коронавир», «Ремдесивир», «Левилимаб» и другие.
 

правительство лекарства коронавирус
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽73,62 -0,34% EUR/RUB ₽89,53 -0,18% EUR/USD $1,22 +0,15%
Материалы по теме
Правительство продлило выдачу бесплатных лекарств пациентам с COVID-19
Общество
Россияне стали меньше интересоваться онлайн-покупками лекарств и алкоголя
Общество
Путин открыл цех по производству компонентов лекарств в Братске
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter