Правительство выделило на лекарства больным COVID-19 более 5 млрд руб.

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Правительство выделило регионам более 5,04 млрд руб. на бесплатные лекарства для больных коронавирусом. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

«Выделить из резервного фонда правительства Российской Федерации в 2020 году Минздраву России бюджетные ассигнования в размере 5 045 405,3 тыс. руб. <…> в целях финансового обеспечения мероприятий по приобретению лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией», — говорится в документе.

В правительстве уточнили, что речь идет о пациентах, которые лечатся дома под наблюдением врачей. Все необходимые препараты будут им предоставлены бесплатно по рецепту. Согласно постановлению, получат лекарства не менее 640,5 тыс. человек.

Решение о предоставлении средств на бесплатное лечение больных было принято на заседании правительства 29 октября. Тогда Мишустин поручил главам министерств здравоохранения и финансов максимально быстро передать выделенные средства регионам, чтобы они оперативно организовали закупку лекарств.