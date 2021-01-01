Правительство продлило выдачу бесплатных лекарств пациентам с COVID-19

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В правительстве продлили предоставление бесплатных лекарств для заразившихся коронавирусной инфекцией, которые проходят амбулаторное лечение. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, передает ТАСС.

«Правительство поддержало продление и обеспечение за счет федерального бюджета на январь лекарственными препаратами, пока сохраняется напряженность», — сказал Мурашко.

Глава Минздрава добавил, что доступность медицинской помощи и обеспечение лекарствами позволяют стабилизировать ситуацию с COVID-19.

В ноябре правительство выделило российским регионам более 5 млрд руб. на бесплатные лекарства для больных коронавирусом, которые лечатся дома.

В кабмине сообщали, что все необходимые препараты пациентам будут предоставлены бесплатно по рецепту. Позднее, 18 ноября, президент Владимир Путин раскритиковал регионы за медленное освоение денег. В связи с этим глава государства поручил региональным властям принять «исчерпывающие меры» по обеспечению лечащихся амбулаторно граждан лекарствами.