Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 5 декабря
USD ЦБ: 74,25 (-0,95) Инвестиции, 04 дек, 12:31
Курс евро на 5 декабря
EUR ЦБ: 90,26 (-0,93) Инвестиции, 04 дек, 12:31
Боярский назвал Д’Артаньяна «настоящим убийцей» Общество, 18:48 Как жаловаться на превышение уровня шума в городе РБК и ДПиООС, 18:40 «Спартак» разгромил сыгравший ослабленным составом «Тамбов» Спорт, 18:35 Рядом с турецкой Антальей произошло землетрясение магнитудой 5,2 Общество, 18:28 Правительство продлило выдачу бесплатных лекарств пациентам с COVID-19 Общество, 18:19 В Госдуме предложили создать министерство демографии и семьи Политика, 18:09 Оппозиция выдвинула Пашиняну новый ультиматум Политика, 18:05 Готовы ли вы к ипотеке. Тест РБК и ВТБ, 17:51 Федун двумя словами ответил на сообщения об увольнении Газизова Спорт, 17:49 Ученица Тутберидзе с рекордом выиграла короткую программу на Кубке России Спорт, 17:47 Протесты во Франции против закона о полицейских. Прямая трансляция Общество, 17:28 Путин пообещал мальчику из Тульской области помочь обнять панду Общество, 17:27 Российский биатлонист поднялся на 25 позиций в гонке преследования Спорт, 17:14 Как инвестиционные компании управляют капиталами состоятельных людей РБК и Refinitiv, 17:02
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽74,05 -0,54% EUR/RUB ₽89,8 -0,66% EUR/USD $1,21 -0,11%
Пандемия коронавируса ,  
0 

Правительство продлило выдачу бесплатных лекарств пациентам с COVID-19

Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В правительстве продлили предоставление бесплатных лекарств для заразившихся коронавирусной инфекцией, которые проходят амбулаторное лечение. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, передает ТАСС.

«Правительство поддержало продление и обеспечение за счет федерального бюджета на январь лекарственными препаратами, пока сохраняется напряженность», — сказал Мурашко.

В Москве машины скорой помощи привлекут к доставке лекарств
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Глава Минздрава добавил, что доступность медицинской помощи и обеспечение лекарствами позволяют стабилизировать ситуацию с COVID-19.

В ноябре правительство выделило российским регионам более 5 млрд руб. на бесплатные лекарства для больных коронавирусом, которые лечатся дома.
В кабмине сообщали, что все необходимые препараты пациентам будут предоставлены бесплатно по рецепту. Позднее, 18 ноября, президент Владимир Путин раскритиковал регионы за медленное освоение денег. В связи с этим глава государства поручил региональным властям принять «исчерпывающие меры» по обеспечению лечащихся амбулаторно граждан лекарствами.

В России в качестве лекарств от коронавируса зарегистрированы «Арепливир», «Коронавир», «Ремдесивир», «Левилимаб» и другие. Все они являются аналогами препарата фавипиравир, созданного в Японии. Однако японские специалисты не смогли доказать его эффективность.

Читайте на РБК Pro
Миллиарды на буррито: как Chipotle стала любимой мексиканской закусочной Престарелый стартап: как Boston Dynamics 30 лет пытается заработать Мартин Линдстром — РБК Pro: «Секс больше не продает» Как просить прибавку к зарплате: основные правила и частые ошибки
бесплатные лекарства коронавирус правительство
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽74,05 -0,54% EUR/RUB ₽89,8 -0,66% EUR/USD $1,21 -0,11%
Материалы по теме
Мурашко заявил об исправлении ситуации с перебоями в поставках лекарств
Политика
Путин раскритиковал медленное освоение регионами денег на борьбу с COVID
Политика
Мишустин потребовал немедленно наладить снабжение бесплатными препаратами
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter