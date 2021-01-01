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Пандемия коронавируса ,  
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Путин раскритиковал медленное освоение регионами денег на борьбу с COVID

Фото:Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Регионы России медленно осваивают выделенные на борьбу с эпидемией коронавируса средства, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства. РБК вел трансляцию.

Глава государства сообщил, что правительство направило в регионы 5 млрд руб. на обеспечение лекарствами граждан, лечащихся от COVID-19 на дому.

«Я обращаю внимание на то, что использование регионами перечисленных средств идет медленно, что абсолютно непозволительно. Это непозволительно в любой ситуации, а тем более сейчас», — сказал Путин.

Регионы оценили готовность к выдаче бесплатных лекарств из-за COVID
Общество
Фото:Максим Шипенков / EPA / ТАСС

Российский лидер поручил главам регионов принять «исчерпывающие меры» по обеспечению лечащихся амбулаторно граждан лекарствами. В случае необходимости правительство должно направить дополнительные средства в те регионы, где их не хватает из-за роста числа зараженных, проходящих амбулаторное лечение. «В каждом регионе, независимо от количества больных, доступ к бесплатным лекарствам должен быть финансово обеспечен», — отметил президент.

Путин также попросил не перекладывать вину на граждан за дефицит лекарств в аптеках. Руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов на совещании с главой государства сообщил, что в 85% аптек отсутствует препарат «Фавипиравир», применяющийся для лечения коронавирусной инфекции. Глава Минпромторга Денис Мантуров в ноябре заявлял о возросшем в 15 раз спросе на медикаменты.

Амбулаторным пациентам с COVID пообещали бесплатные лекарства
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Фото:Владимир Гердо / ТАСС

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Путин давал поручение правительству до 10 ноября выделить из федерального бюджета дополнительные средства на лекарства от коронавируса для амбулаторных больных. Кроме того, деньги должны быть направлены на закупку средств индивидуальной защиты, увеличение объемов тестирования населения, транспорт для пациентов и медицинских работников.

Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
@РБК, 2020

Владимир Путин коронавирус совещание
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,5 млн +25179 Случаев 1,9 млн +20985 Умерли 34,4 тыс. +456
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