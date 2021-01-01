Путин раскритиковал медленное освоение регионами денег на борьбу с COVID

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Регионы России медленно осваивают выделенные на борьбу с эпидемией коронавируса средства, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства. РБК вел трансляцию.

Глава государства сообщил, что правительство направило в регионы 5 млрд руб. на обеспечение лекарствами граждан, лечащихся от COVID-19 на дому.

«Я обращаю внимание на то, что использование регионами перечисленных средств идет медленно, что абсолютно непозволительно. Это непозволительно в любой ситуации, а тем более сейчас», — сказал Путин.

Российский лидер поручил главам регионов принять «исчерпывающие меры» по обеспечению лечащихся амбулаторно граждан лекарствами. В случае необходимости правительство должно направить дополнительные средства в те регионы, где их не хватает из-за роста числа зараженных, проходящих амбулаторное лечение. «В каждом регионе, независимо от количества больных, доступ к бесплатным лекарствам должен быть финансово обеспечен», — отметил президент.