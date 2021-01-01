В Башкирии завели второе дело после пожара в пансионате для пожилых

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 16 декабря
USD ЦБ: 73,45 (+0,52) Инвестиции, 13:59
Курс евро на 16 декабря
EUR ЦБ: 89,18 (+0,6) Инвестиции, 13:59
Банк крупнейшего страховщика Италии начнет работать с криптовалютой Крипто, 14:05 Появились новые подробности о семиместной версии Hyundai Creta Авто, 14:04 Власти Москвы пригрозили закрыть «Европейский» на 90 дней из-за COVID-19 Бизнес, 14:01 Нападающий «Спартака» Кокорин пропустит матч с «Зенитом» Спорт, 13:53 Риелторы назвали стоимость аренды самого дешевого дома в Подмосковье Недвижимость, 13:50 Hyundai разработал мини-электрокар для детских больниц. Видео Авто, 13:49 Два члена боснийского президиума отказались от встречи с Лавровым Политика, 13:48 Есть продукт, но нет продаж: как привлечь инвесторов в стартап РБК и Сбер500, 13:44 Москва выставила на аукцион квартиры в центре от 2,9 млн рублей Недвижимость, 13:44 В ФХР заявили о проведении Кубка Первого канала в «пузыре» Спорт, 13:27 Первую дозу вакцины центра «Вектор» получили свыше 1,4 тыс. добровольцев Общество, 13:25 Кто пришел на прощание с Валентином Гафтом. Фоторепортаж Общество, 13:20  Новогодний чек-лист: как выбрать подарки и не сойти с ума РБК Стиль и Lego, 13:15 Какой бизнес вырос в пандемию: считаем зарегистрированные бренды Pro, 13:11
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽73,4 -0,64% EUR/RUB ₽89,25 -0,5% EUR/USD $1,22 +0,15%
Общество ,  
0 

В Башкирии завели второе дело после пожара в пансионате для пожилых

Фото: Следственный комитет РФ
Фото: Следственный комитет РФ

В Башкирии завели второе уголовное дело после гибели 11 человек в частном пансионате для пожилых людей. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), которое соединено с основным делом в одно производство», — говорится в сообщении.

Ранее было заведено дело по ч. 3 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), фигурантом которого стала 43-летняя руководитель центра социального обслуживания населения «Дом престарелых (Дом милосердия)». Сейчас она задержана, позднее будет избрана мера пресечения.

В Башкирии задержали директора сгоревшего пансионата для престарелых
Общество
Фото:ТАСС

Пожар в пансионате произошел утром 15 декабря, в нем погибли 11 человек, четырем удалось спастись. Среди погибших — четыре женщины и семеро мужчин в возрасте от 57 до 80 лет; девять человек — жители Абзелиловского и Белорецкого районов Башкирии, двое — из Челябинской области, уточнял источник ТАСС.

В региональном ГУ МЧС России сообщили, что в здании не было систем пожаротушения. Позднее выяснилось, что частный пансионат для пожилых людей не входил в реестр поставщиков социальных услуг.

В связи с происшествием глава Башкирии Радий Хабиров поручил провести проверку пансионатов для пожилых людей на всей территории республики.

Читайте на РБК Pro
Куда заведет Volkswagen одержимость Илоном Маском С ним не договориться: как налоговые роботы вычисляют нарушителей Как поколение Z изменит рынок коммерческой недвижимости Психолог Сьюзан Дэвид: неверная мотивация — верный способ «сломать мозг»
Башкирия директор уголовное дело гибель
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽73,4 -0,64% EUR/RUB ₽89,26 -0,48% EUR/USD $1,22 +0,15%
Материалы по теме
В Башкирии задержали директора сгоревшего пансионата для престарелых
Общество
Глава Башкирии поручил проверить все пансионаты для пожилых после пожара
Общество
СК опубликовал видео с места пожара в пансионате для пожилых в Башкирии
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter