В Башкирии завели второе дело после пожара в пансионате для пожилых

Фото: Следственный комитет РФ

В Башкирии завели второе уголовное дело после гибели 11 человек в частном пансионате для пожилых людей. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), которое соединено с основным делом в одно производство», — говорится в сообщении.

Ранее было заведено дело по ч. 3 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), фигурантом которого стала 43-летняя руководитель центра социального обслуживания населения «Дом престарелых (Дом милосердия)». Сейчас она задержана, позднее будет избрана мера пресечения.

Пожар в пансионате произошел утром 15 декабря, в нем погибли 11 человек, четырем удалось спастись. Среди погибших — четыре женщины и семеро мужчин в возрасте от 57 до 80 лет; девять человек — жители Абзелиловского и Белорецкого районов Башкирии, двое — из Челябинской области, уточнял источник ТАСС.