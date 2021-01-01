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Глава Башкирии поручил проверить все пансионаты для пожилых после пожара

Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

Глава Башкирии Радий Хабиров распорядился провести проверку пансионатов для пожилых людей республики после пожара в деревне Ишбулдино, который привел к гибели 11 человек. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

По словам Хабирова, власти должны разобраться, сколько в Башкирии подобных учреждений. «По каждому из них организовать межведомственную комиссию с участием МЧС, Госкомитета по ЧС, Минздрава, правоохранительных структур, провести проверки и консультации», — сказал глава республики.

Хабиров добавил, что пока сложно делать выводы о случившемся. «Да, эта деятельность не лицензируемая. Но мне не нравится, что в одном маленьком доме разместили столько людей», — пояснил Хабиров, отметив, что вопросы эвакуации должны были быть проработаны.

Власти Башкирии сообщили об отсутствии сгоревшего пансионата в реестре
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Фото:Следственный комитет РФ

Глава также заявил, что власти организуют похороны погибших, а также окажут материальную помощь их родственникам и пострадавшим в результате пожара.

Ранее начальник отдела развития негосударственного сектора в сфере предоставления социальных услуг минтруда Башкирии Сергей Елисеев в разговоре с РБК рассказал, что сгоревший частный пансионат не входил в реестр поставщиков социальных услуг. Он также отметил, что деятельность таких домов-интернатов не подлежит лицензированию.

Пожар в пансионате для пожилых людей произошел ночью 15 декабря. На месте происшествия были найдены тела 11 человек. СК по данному факту возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). В МЧС республики сообщали, что в пансионате отсутствовали системы пожаротушения, а только извещатели.

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