Глава Башкирии поручил проверить все пансионаты для пожилых после пожара

Фото: МЧС России

Глава Башкирии Радий Хабиров распорядился провести проверку пансионатов для пожилых людей республики после пожара в деревне Ишбулдино, который привел к гибели 11 человек. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

По словам Хабирова, власти должны разобраться, сколько в Башкирии подобных учреждений. «По каждому из них организовать межведомственную комиссию с участием МЧС, Госкомитета по ЧС, Минздрава, правоохранительных структур, провести проверки и консультации», — сказал глава республики.

Хабиров добавил, что пока сложно делать выводы о случившемся. «Да, эта деятельность не лицензируемая. Но мне не нравится, что в одном маленьком доме разместили столько людей», — пояснил Хабиров, отметив, что вопросы эвакуации должны были быть проработаны.

Глава также заявил, что власти организуют похороны погибших, а также окажут материальную помощь их родственникам и пострадавшим в результате пожара.