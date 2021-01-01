В Башкирии завели дело после смерти 11 человек при пожаре в пансионате

Видео: МЧС России

Video

После пожара в пансионате для пожилых людей в Башкирии, в результате которого погибли 11 человек, было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщается на сайте Следственного управления СК по региону.

«Белорецким межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), по факту смерти 11 человек во время пожара», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, когда начался пожар, в помещении находились 15 человек. Самостоятельно покинуть помещение удалось только четверым. Тела еще 11 человек спасатели обнаружили во время тушения.