Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 15 декабря
USD ЦБ: 72,93 (-0,19) Инвестиции, 14 дек, 12:56
Курс евро на 15 декабря
EUR ЦБ: 88,58 (-0,19) Инвестиции, 14 дек, 12:56
Вечная скидка: как продление сезона распродаж помогло ретейлу — Bloomberg Pro, 07:55 Как прокачать свою бизнес-идею и получить инвестиции РБК и Сбер500, 07:49 Глава банка «Открытие» заявил о подрыве доверия из-за повышения налогов Экономика, 07:30 Как «Сименс» развивает индустрию 4.0 в России РБК и «Сименс», 07:03 Глава «Открытия» — РБК: «Укрепление рубля могут остановить лишь санкции» Финансы, 07:00 В Башкирии завели дело после смерти 11 человек при пожаре в пансионате Общество, 06:59 Адвокат сообщил о выступлении главы «Интер РАО» в суде по делу Цуркан Общество, 06:51 «Роскосмос» рассекретил документы к 50-летию первой посадки на Венеру Технологии и медиа, 06:48 Россияне объяснили, зачем читают книги Общество, 06:30 До и после: как изменились приципы потребления в моде 06:20 В Петербурге произошел пожар в здании университета имени Бонч-Бруевича Общество, 06:18 Американский режиссер Оливер Стоун привился российской вакциной от COVID Общество, 06:01 Экономисты спрогнозировали ставку ЦБ на фоне всплеска инфляции Финансы, 06:00 При пожаре в частном пансионате в Башкирии погибли 11 человек Общество, 05:40
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽73,87 +1,27% EUR/RUB ₽89,69 +1,45% EUR/USD $1,21 +0,23%
Общество ,  
0 

В Башкирии завели дело после смерти 11 человек при пожаре в пансионате

Видео: МЧС России
Видео: МЧС России
Video

После пожара в пансионате для пожилых людей в Башкирии, в результате которого погибли 11 человек, было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщается на сайте Следственного управления СК по региону.

«Белорецким межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), по факту смерти 11 человек во время пожара», — говорится в сообщении.

При пожаре в частном пансионате в Башкирии погибли 11 человек
Общество
Фото:МЧС России / ТАСС

По предварительным данным, когда начался пожар, в помещении находились 15 человек. Самостоятельно покинуть помещение удалось только четверым. Тела еще 11 человек спасатели обнаружили во время тушения.

Сейчас месте происшествия работают следователи-криминалисты. Кроме того, на место трагедии выехали руководители аппарата следственного управления, а также руководитель территориального следственного отдела СК России. Они проведут осмотр места происшествия, после чего назначат комплекс судебных экспертиз. В ходе расследования будет установлено, насколько добросовестно руководители и сотрудники центра обеспечивали противопожарную безопасность.

Сообщение о пожаре в доме престарелых поступило в дежурную часть в 02:53 (00:53 мск). По данным МЧС, огонь распространился на площади 162 кв. м. В связи с этим глава администрации Абзелиловского района Ильдар Нафиков объявил, что в районе введен режим ЧС. По его словам, в здании находились 16 человек и спасти удалось пятерых.

Читайте на РБК Pro
Куда заведет Volkswagen одержимость Илоном Маском С ним не договориться: как налоговые роботы вычисляют нарушителей Как поколение Z изменит рынок коммерческой недвижимости Психолог Сьюзан Дэвид: неверная мотивация — верный способ «сломать мозг»
пожар уголовное дело Башкирия СК
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽73,87 +1,27% EUR/RUB ₽89,69 +1,45% EUR/USD $1,21 +0,23%
Материалы по теме
В Петербурге произошел пожар в здании университета имени Бонч-Бруевича
Общество
При пожаре в частном пансионате в Башкирии погибли 11 человек
Общество
В Петербурге локализовали пожар на Балтийском заводе
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter