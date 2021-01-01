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В МЧС не обнаружили систем пожаротушения в сгоревшем пансионате

Фото: ГУ МЧС по Республике Башкортостан
Фото: ГУ МЧС по Республике Башкортостан

В сгоревшем пансионате для пожилых людей в Башкирии, где погибли 11 человек, не было систем пожаротушения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на республиканский главк МЧС России.

«Были пожарные извещатели, систем пожаротушения не было», — отметили в управлении.

По словам замглавы администрации Абзелиловского района Башкирии Руслана Юсупова, пожарная сигнализация в здании сработала.

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Информация о пожаре в доме престарелых поступила в дежурную часть в 02:53 (00:53 мск). По данным МЧС, площадь возгорания составила 162 кв. м. В ходе тушения пожара были обнаружены 11 тел. По разным данным, из здания самостоятельно эвакуировались от четырех до пяти человек.

Видео: МЧС России
Видео: МЧС России
Video

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

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ГУ МЧС Башкартостан пансионат дом престарелых пожар
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