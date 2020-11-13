Лукашенко назвал коронавирус ширмой для передела мира
«Коронавирус — лишь повод, ширма, под который глобальные игроки в очередной раз пытаются переделить мир на свой манер», — заявил белорусский лидер.
По мнению Лукашенко, у «глобальных игроков» есть планы в том числе и на Белоруссию, однако республика состоялась как государство и имеет политический вес.
По его словам, после президентских выборов в Белоруссии пытались сделать переворот «по лекалам цветных революций». Однако сделать это не удалось, потому что в Белоруссии «нет революционеров».