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Пандемия коронавируса ,  
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Лукашенко назвал коронавирус ширмой для передела мира

Фото:Manu Fernandez / AP
Фото: Manu Fernandez / AP
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал пандемию коронавируса ширмой, за которой скрывается попытка переделить мир. Об этом он заявил в ходе интервью для журналистов ближнего зарубежья, передает Tut.by.

«Коронавирус — лишь повод, ширма, под который глобальные игроки в очередной раз пытаются переделить мир на свой манер», — заявил белорусский лидер.

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По мнению Лукашенко, у «глобальных игроков» есть планы в том числе и на Белоруссию, однако республика состоялась как государство и имеет политический вес.

По его словам, после президентских выборов в Белоруссии пытались сделать переворот «по лекалам цветных революций». Однако сделать это не удалось, потому что в Белоруссии «нет революционеров».

Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа 2020 года. Тогда в стране прошли президентские выборы, после которых ЦИК объявил, что победу на них одержал действующий президент Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов. Оппозиция и протестующие требуют отставки главы государства и проведения повторных выборов.

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В ходе протестов Лукашенко неоднократно созванивался с российским коллегой Владимиром Путиным. В ходе одного из таких разговоров Путин пообещал сформировать отряд силовиков на тот случай, если протесты выйдут из-под контроля властей.

Несмотря на заявления Лукашенко о политических причинах коронавирусной инфекции, в регионах республики из-за распространения COVID-19 вводят ограничительные меры. С 12 ноября в Минске ввели обязательный масочный режим. Согласно официальным данным Минздрава республики, в стране коронавирус обнаружен у более 111,6 тыс. человек.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Александр Лукашенко коронавирус COVID-19
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