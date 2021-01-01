Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 12 декабря
USD ЦБ: 73,12 (-0,59) Инвестиции, 13:30
Курс евро на 12 декабря
EUR ЦБ: 88,77 (-0,36) Инвестиции, 13:30
Путин потребовал «доработать» дело об убийстве Немцова Политика, 16:57 Лукашенко заявил о нацеленном на Россию из-за границы «острие атак» Политика, 16:45 Почему вырос экспорт российской хайтек-продукции в пандемию РБК и Моспром, 16:38 Неизвестный совершил самоподрыв у здания ФСБ в Карачаево-Черкессии. Видео Политика, 16:31 Арбитра Матюнина пожизненно отстранили за организацию договорного матча Спорт, 16:28 Сын Шумахера дебютировал в «Формуле-1» Спорт, 16:28 Умер Ким Ки Дук: вспоминаем режиссера и его работы Стиль, 16:23 Путин ответил на вопрос об отсутствии дела о «чуть не умершем Навальном» Политика, 16:17 Адвокат Тинькова оценил его шансы выжить с онкологией в 50% Общество, 16:14 Во Владивостоке произошло ДТП с участием 16 автомобилей Общество, 16:13 Иноагентам предложили давать 5 лет тюрьмы за сбор чувствительных данных Политика, 16:09 Как дать дизайнерским вещам из шкафа вторую жизнь РБК Стиль и Clarins, 16:09 Как законно перевести бизнес на другую компанию Pro, 16:02 Акции Ferrari подешевели после отставки главы компании Луи Камиллери Инвестиции, 15:51
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽73,13 +0,11% EUR/RUB ₽88,62 -0,06% EUR/USD $1,21 -0,21%
Политика ,  
0 

Лукашенко заявил о нацеленном на Россию из-за границы «острие атак»

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: president.gov.by)

Белоруссия «остро ощущает» нацеленное на Россию «острие атак» из-за рубежа и поддерживает Москву. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на заседании Высшего евразийского экономического совета.

«Мы все отмечаем, что времена непростые. Непростые они прежде всего для наших близких друзей и братьев — Российской Федерации <...> Поэтому терпения вам и еще раз терпения. Знайте, что мы всегда поддерживали Россию и будем поддерживать», — подчеркнул белорусский лидер.

По его словам, без России невозможна интеграция на постсоветском пространстве.

В начале сентября Лукашенко сообщил премьер-министру России Михаилу Мишустину, что военная разведка Белоруссии перехватила запись разговора «Варшавы и Берлина», которая доказывает, что заявления канцлера Германии Ангелы Меркель об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального являются фальсификацией.

Лукашенко предупредил о крахе России вслед за Белоруссией
Политика
Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске

Позднее Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе президента Белоруссии, опубликовал аудиозапись. На ней собеседники Ник и Майк разговаривают по-английски. На записи якобы представитель Берлина говорит, что «материалы по Навальному» готовы и будут переданы в администрацию Меркель.

В ответ предполагаемый представитель Варшавы спрашивает, подтверждается ли отравление, на что собеседник отвечает, что это не так важно. «Идет война. А во время войны все методы хороши», — говорит он. В итоге они сходятся на том, что Путину «надо отбить охоту сунуть нос в дела Беларуси» и самый эффективный способ — «утопить его в проблемах».

Представитель немецкого правительства заявил, что слова Лукашенко о фальсификации отравления Навального не соответствуют действительности.

Читайте на РБК Pro
Бородатая планета: как хипстеризация охватила весь мир — The Economist Нейробиология успеха: почему бесполезно ходить на тренинги Максим Ноготков: в России невозможно создать Кремниевую долину РБК Pro: карьерный маркетинг. Какие инструменты помогут найти работу

В начале сентября руководство ФРГ сообщило, что в организме Навального, который был госпитализирован из России в одну из немецких больниц в состоянии комы, были найдены следы яда из группы «Новичок». Позже Меркель назвала его жертвой преступления и заявила, что его пытались заставить замолчать. Европейские страны обвинили в происшествии Москву, Москва свою вину отрицает.

Александр Лукашенко Белоруссия Россия атаки
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽73,13 +0,11% EUR/RUB ₽88,62 -0,06% EUR/USD $1,21 -0,21%
Материалы по теме
Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения с Россией о визах
Политика
Лукашенко обвинил НАТО в планах захватить западные земли Белоруссии
Политика
Лукашенко заявил о планах Польши создать «спецсилы» против Минска
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter