Лукашенко заявил о нацеленном на Россию из-за границы «острие атак»

Александр Лукашенко (Фото: president.gov.by)

Белоруссия «остро ощущает» нацеленное на Россию «острие атак» из-за рубежа и поддерживает Москву. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на заседании Высшего евразийского экономического совета.

«Мы все отмечаем, что времена непростые. Непростые они прежде всего для наших близких друзей и братьев — Российской Федерации <...> Поэтому терпения вам и еще раз терпения. Знайте, что мы всегда поддерживали Россию и будем поддерживать», — подчеркнул белорусский лидер.

По его словам, без России невозможна интеграция на постсоветском пространстве.

В начале сентября Лукашенко сообщил премьер-министру России Михаилу Мишустину, что военная разведка Белоруссии перехватила запись разговора «Варшавы и Берлина», которая доказывает, что заявления канцлера Германии Ангелы Меркель об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального являются фальсификацией.