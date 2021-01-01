Аксенов заявил о наступающем на старые грабли Киеве из-за воды в Крыму

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 21 ноября
USD ЦБ: 76,01 (-0,25) Инвестиции, 20 ноя, 13:10
Курс евро на 21 ноября
EUR ЦБ: 90,26 (-0,08) Инвестиции, 20 ноя, 13:10
Теннисист Медведев назвал ключевые компоненты для победы над Надалем Спорт, 12:53 Москва призвала задуматься после выхода США из Договора по открытому небу Политика, 12:47 Мишустин отправил министра во Владивосток после ледяного дождя Общество, 12:29 В Минске заметили спецтехнику Общество, 12:15 Как научить ребенка заботиться о природе через практический опыт РБК и ДПиООС, 12:13 Турция напомнила о сроках пребывания своих военных в Карабахе Политика, 12:10 Как и зачем лучшие вузы «вербуют» женщин на программы MBA — Bloomberg Pro, 11:59 Аксенов заявил о наступающем на старые грабли Киеве из-за воды в Крыму Политика, 11:45 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 22 ноября Общество, 11:29 Как правильно выбрать криптобиржу. Простые советы Крипто, 11:26 Как упадет выручка компаний на 2020 год из-за пандемии. Исследование РБК и SAP, 11:23 В Москве за сутки выявили свыше 6,5 тыс. новых случаев COVID-19 Общество, 11:01 Трамп обвинил СМИ в умалчивании ситуации с COVID в мире Политика, 10:56 Россияне назвали худшие подарки на Новый год Общество, 10:51
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,6 млн +18008 Случаев 2,1 млн +24581 Умерли 36,2 тыс. +401
Политика ,  
0 

Аксенов заявил о наступающем на старые грабли Киеве из-за воды в Крыму

Фото:Алексей Мальгавко / РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице во «ВКонтакте» рассказал о пятилетней энергетической блокаде полуострова. По словам Аксенова, энергоблокада была прорвана в кратчайшие сроки.

«Энергетическая блокада была прорвана в кратчайшие сроки, а пережитые испытания еще больше сплотили крымчан. Мы еще раз убедились в правильности выбора, сделанного в марте 2014 года», — написал глава Крыма.

По словам Аксенова, запуск новых электростанций позволил Крыму перестать быть энергодефицитным регионом. Ранее полуостров получал до 80% электроэнергии с территории Украины. Однако пять лет назад, как заявил Аксенов, «подконтрольные киевскому режиму террористы взорвали опоры ЛЭП в Херсонской области, обесточив весь полуостров».

Аксенов также высказался о водной блокаде. До 2014 года на полуостров поступала вода из Днепра по Северо-Крымскому каналу, однако в 2017-м власти Херсонской области Украины построили дамбу, которая полностью перекрыла водоснабжение полуострова. Глава Крыма заявил, что «Киев привычно наступает на старые грабли», заявляя, что полуостров не сможет решить проблему с водой.

Глава Крыма заявил о запрете новогодних корпоративов в регионе
Общество
Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

«Полным ходом идет реализация мероприятий комплексного плана, разработанного правительством. Нет никаких сомнений в том, что проблема вододефицита будет решена раз и навсегда, как были решены проблемы энергодефицита и транспортной доступности полуострова», — написал Аксенов.

Правительство разработало комплексный план водоснабжения Крыма. На его реализацию выделят 50 млрд руб. из федерального бюджета. Выделенные деньги планируется потратить на разработку новых источников воды, строительство гидротехнических сооружений, объектов водоснабжения и водоотведения, а также на капитальный ремонт инфраструктуры.

Читайте на РБК Pro
Плюсы «бедной столицы»: как Берлин стал новой Кремниевой долиной РБК Pro: как руководителю грамотно управлять совещанием Градус отчаяния: как бары Нью-Йорка переключились на коктейли в банках Психолог Таша Эйрих: только у 15% сотрудников все в порядке с самооценкой
Крым Сергей Аксенов
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,6 млн +18008 Случаев 2,1 млн +24581 Умерли 36,2 тыс. +401
Материалы по теме
Правительство выделит 50 млрд руб. на водоснабжение Крыма
Общество
Правительство разработало план водоснабжения Крыма
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter