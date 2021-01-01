Аксенов заявил о наступающем на старые грабли Киеве из-за воды в Крыму

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Глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице во «ВКонтакте» рассказал о пятилетней энергетической блокаде полуострова. По словам Аксенова, энергоблокада была прорвана в кратчайшие сроки.

«Энергетическая блокада была прорвана в кратчайшие сроки, а пережитые испытания еще больше сплотили крымчан. Мы еще раз убедились в правильности выбора, сделанного в марте 2014 года», — написал глава Крыма.

По словам Аксенова, запуск новых электростанций позволил Крыму перестать быть энергодефицитным регионом. Ранее полуостров получал до 80% электроэнергии с территории Украины. Однако пять лет назад, как заявил Аксенов, «подконтрольные киевскому режиму террористы взорвали опоры ЛЭП в Херсонской области, обесточив весь полуостров».

Аксенов также высказался о водной блокаде. До 2014 года на полуостров поступала вода из Днепра по Северо-Крымскому каналу, однако в 2017-м власти Херсонской области Украины построили дамбу, которая полностью перекрыла водоснабжение полуострова. Глава Крыма заявил, что «Киев привычно наступает на старые грабли», заявляя, что полуостров не сможет решить проблему с водой.