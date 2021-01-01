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Политика ,  
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Трутнев назвал срок начала переезда полпредства ДФО во Владивосток

Фото: Александр Хитров / AP
Фото: Александр Хитров / AP

Полпредство Дальневосточного федерального округа (ДФО) начнет переезжать из Хабаровска во Владивосток в январе 2021 года. Об этом заявил полномочный представитель президента России в ДФО, вице-премьер Юрий Трутнев, передает ТАСС.

Трутнев рассказал, что для переезда уже все готово, однако отметил, что процесс завершить в один момент. Также полпред заявил, что часть новых сотрудников полпредства наберут во Владивостоке.

«Хотел бы набрать часть будущих работников администрации президента здесь, во Владивостоке. Считаю, что это, во-первых, правильно. Во-вторых, не надо будет думать, где будут жить люди», — пояснил Трутнев.

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Полпред уточнил, что во Владивостоке ведомство будет расположено на острове Русском. Кроме того Трутнев исключил возможность переезда в ДФО Министерства России по развития Дальнего Востока и Арктики. Чиновник считает, что, находясь в одном субъекте, ведомство потеряет связь с федеральными структурами.

Идею перенести столицу Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток выдвинул глава Приморского края Олег Кожемяко. По его мнению, новый статус принесет региону дополнительные материальные ресурсы и внимание со стороны властей.

Против переноса окружной столицы выступил экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Он утверждал, что именно Хабаровск является культурным и образовательным центром округа, а также крупнейшим городом Дальнего Востока.

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13 декабря 2018 года президент России Владимир Путин подписал документ о переносе столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток.

Хабаровск Владивосток Юрий Трутнев
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