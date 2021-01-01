Трутнев назвал срок начала переезда полпредства ДФО во Владивосток

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Полпредство Дальневосточного федерального округа (ДФО) начнет переезжать из Хабаровска во Владивосток в январе 2021 года. Об этом заявил полномочный представитель президента России в ДФО, вице-премьер Юрий Трутнев, передает ТАСС.

Трутнев рассказал, что для переезда уже все готово, однако отметил, что процесс завершить в один момент. Также полпред заявил, что часть новых сотрудников полпредства наберут во Владивостоке.

«Хотел бы набрать часть будущих работников администрации президента здесь, во Владивостоке. Считаю, что это, во-первых, правильно. Во-вторых, не надо будет думать, где будут жить люди», — пояснил Трутнев.

Полпред уточнил, что во Владивостоке ведомство будет расположено на острове Русском. Кроме того Трутнев исключил возможность переезда в ДФО Министерства России по развития Дальнего Востока и Арктики. Чиновник считает, что, находясь в одном субъекте, ведомство потеряет связь с федеральными структурами.