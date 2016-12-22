ТелеканалГазетаЖурналРБК+ProQuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
Скрыть баннеры
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,36 65,53 EUR Нал. 76,29 74,44 USD Бирж. 66,28 -0,10 EUR Бирж. 75,29 -0,24 USD ЦБ. 66,26 -0,17 EUR ЦБ. 75,39 +0,17 EUR/USD 1,14 -0,00 BTC/USD Бирж. 3447,93 -98,47 IMOEX 2378,50 +0,34% RTSI 1129,35 +0,32% Brent 60,31 -0,56% DJIA 24519,08 -0,03% Nasdaq 7043,68 -0,77%
Трутнев нашел выгоду инвесторам из-за переноса столицы Дальнего Востока
Лента новостей
ФСБ провела обыски в Университете гражданской авиации в Петербурге 22:09, Общество Трамп назвал ошибкой наем на работу адвоката Коэна 21:59, Политика Миссия выполнима: купить подарки заранее и встретить Новый год без суеты 21:54, РБК и Philips Земли для аграриев подешевели впервые с начала кризиса 2014 года 21:50, Бизнес Moody’s предсказало ослабление финансовой мощи США 21:42, Экономика Сборная России по хоккею обыграла Швецию на Кубке Первого канала 21:38, Спорт Минстрой ответил на обвинения Счетной палаты в провале реформы 21:37, Экономика Гениальное поколение: истории детей, которые стали изобретателями 21:30, РБК и Lenovo Порошенко заявил о трех пугающих Россию вещах 21:26, Политика Трутнев нашел выгоду инвесторам из-за переноса столицы Дальнего Востока 21:20, Политика Как приговор юристу Трампа отразится на президенте США 21:09, Политика Лига Европы по футболу. «Вильярреал» — «Спартак». Онлайн 20:55, Спорт Лига Европы по футболу. «Севилья» — «Краснодар». Онлайн 20:55, Спорт ФНС временно отказалась штрафовать бизнес за старый НДС в чеках 20:54, Экономика Евросоюз на полгода продлил санкции против России 20:50, Политика Корабль Ричарда Брэнсона побил собственный рекорд полетов в космос 20:39, Общество Глава Минздрава указала на нерациональное питание россиян 20:37, Общество Минск и Москва отложили подписание соглашения о визах 20:15, Политика Госдума предложила усложнить всем девелоперам доступ к деньгам дольщиков 20:05, Бизнес Один из крупнейших турконцернов мира снизил долю в СП с Мордашовым 19:55, Бизнес Болтон обвинил Россию и КНР в хищнической политике в Африке 19:46, Политика ФИФА допустила проведение части матчей ЧМ-2022 за пределами Катара 19:44, Спорт Болтон исключил встречу Трампа и Путина в обозримом будущем 19:41, Политика Мария Бутина признала в американском суде свою вину 19:37, Политика Тест: как хакеры «взламывают» людей 19:15, РБК и «Лаборатория Касперского» В Польше по подозрению в терроризме арестовали выходца из Чечни 19:15, Общество Победители конкурса фотографий National Geographic 19:00, Фотогалерея  Футболист «Спартака» рассказал о задержании на таможне в Шереметьево 18:52, Спорт
Трутнев нашел выгоду инвесторам из-за переноса столицы Дальнего Востока
Политика, 21:20
0
Трутнев нашел выгоду инвесторам из-за переноса столицы Дальнего Востока

Перенос столицы Дальнего Востока из Хабаровска во Владивосток позволит быстрее обслуживать инвестиционные проекты, заявил журналистам вице-премьер и полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, передает корреспондент РБК.

«У нас будет больше возможностей для решения вопросов инвесторов. Мы сможем больше и лучше работать с инвесторами», － сказал Трутнев. По его словам, 60% от общего объема инвестиций в федеральный округ приходятся на Приморский край.

Из-за переноса столицы округа, могут быть уволены некоторые сотрудники полпредства. «Совершенно не факт, что значительное количество людей переедет. Вполне возможно, что мы поблагодарим их за работу, а набирать будем во Владивостоке», — заявил Трутнев. При этом, по мнению Трутнева, в Хабаровском крае работа по привлечению инвестиций «продвигается не очень хорошо». «Мы в любом случае будем делать все, что возможно и все, что от нас зависит, для того, чтобы Хабаровский край развивался», — добавил он.

Возглавляемое им полпредство может переехать в старые помещения Дальневосточного федерального университета, речь идет о 5 тыс. кв. м в центре города, подчеркнул он.

Владивосток стал столицей Дальнего Востока
Политика

Ранее президент Владимир Путин подписал указ о переносе столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток. Такую идею высказал 6 декабря врио губернатора Приморья Олег Кожемяко, в качестве аргументов он указал на развитую транспортную инфраструктуру и регулярно проводимые во Владивостоке международные мероприятия.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал выступал против переноса. Он аргументировал это тем, что Хабаровск — самый крупный город Дальнего Востока, который является культурным и образовательным центром округа.

Теги: Юрий Трутнев , Владивосток
Главное
Moody’s предсказало ослабление финансовой мощи США Экономика
Материалы по теме
Владивосток стал столицей Дальнего Востока Политика
Песков подтвердил согласие Путина перенести столицу ДФО во Владивосток Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter