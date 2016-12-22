Трутнев нашел выгоду инвесторам из-за переноса столицы Дальнего Востока

Перенос столицы Дальнего Востока из Хабаровска во Владивосток позволит быстрее обслуживать инвестиционные проекты, заявил журналистам вице-премьер и полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, передает корреспондент РБК.

«У нас будет больше возможностей для решения вопросов инвесторов. Мы сможем больше и лучше работать с инвесторами», － сказал Трутнев. По его словам, 60% от общего объема инвестиций в федеральный округ приходятся на Приморский край.

Из-за переноса столицы округа, могут быть уволены некоторые сотрудники полпредства. «Совершенно не факт, что значительное количество людей переедет. Вполне возможно, что мы поблагодарим их за работу, а набирать будем во Владивостоке», — заявил Трутнев. При этом, по мнению Трутнева, в Хабаровском крае работа по привлечению инвестиций «продвигается не очень хорошо». «Мы в любом случае будем делать все, что возможно и все, что от нас зависит, для того, чтобы Хабаровский край развивался», — добавил он.

Возглавляемое им полпредство может переехать в старые помещения Дальневосточного федерального университета, речь идет о 5 тыс. кв. м в центре города, подчеркнул он.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ о переносе столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток. Такую идею высказал 6 декабря врио губернатора Приморья Олег Кожемяко, в качестве аргументов он указал на развитую транспортную инфраструктуру и регулярно проводимые во Владивостоке международные мероприятия.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал выступал против переноса. Он аргументировал это тем, что Хабаровск — самый крупный город Дальнего Востока, который является культурным и образовательным центром округа.