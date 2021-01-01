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В бундестаге сообщили о шансе защитить «Северный поток-2»

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Фото:Paul Langrock / Nord Stream 2
Фото: Paul Langrock / Nord Stream 2

У Берлина есть шанс защитить «Северный поток-2», пока Вашингтон готовится к обсуждению этого вопроса. Об этом заявил глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст. Трансляция его выступления размещена на YouTube.

По его словам, Германия должна защитить проект быстро и показать, что настроена серьезно.

«Мы должны делать то же самое, что и американцы: собственно, ввести санкции против отдельных лиц, запретить въезд, возможно, заморозить вклады», — сказал он. Эрнст добавил, что США грозят Германии тем же самым и только такие меры заставят Вашингтон прислушаться к Берлину.

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Фото:Илья Питалев / РИА Новости

США считают «Северный поток-2», по которому российский газ должен идти в Германию, угрозой энергетической безопасности Европы. С прошлого года Соединенные Штаты активно ведут санкционную политику против проекта трубопровода. В ФРГ действия Вашингтона называют вмешательством во внутренние дела страны.

В июне в США предложили включить в закон об оборонном бюджете страны санкции против страховщиков и сертификаторов «Северного потока-2». Это вызвало возмущение со стороны Берлина: в ФРГ опасались, что такие меры затронут немецкие компании.

В ноябре американские сенат и палата представителей смогли договориться о новых ограничениях, направленных против «Северного потока-2», которые включат в проект оборонного бюджета на 2021 год. Его должны принять до конца этого года.

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