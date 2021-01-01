В бундестаге сообщили о шансе защитить «Северный поток-2»

Фото: Paul Langrock / Nord Stream 2

У Берлина есть шанс защитить «Северный поток-2», пока Вашингтон готовится к обсуждению этого вопроса. Об этом заявил глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст. Трансляция его выступления размещена на YouTube.

По его словам, Германия должна защитить проект быстро и показать, что настроена серьезно.

«Мы должны делать то же самое, что и американцы: собственно, ввести санкции против отдельных лиц, запретить въезд, возможно, заморозить вклады», — сказал он. Эрнст добавил, что США грозят Германии тем же самым и только такие меры заставят Вашингтон прислушаться к Берлину.

США считают «Северный поток-2», по которому российский газ должен идти в Германию, угрозой энергетической безопасности Европы. С прошлого года Соединенные Штаты активно ведут санкционную политику против проекта трубопровода. В ФРГ действия Вашингтона называют вмешательством во внутренние дела страны.