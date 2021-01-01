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Кремль заявил планах согласовать встречу Путина и Мадуро в следующем году

Николас Мадуро и Владимир Путин
Николас Мадуро и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Сроки встречи президентов России и Венесуэлы Владимира Путина и Николаса Мадуро будут обсуждаться в следующем году по дипломатическим каналам, пока таких данных нет. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Сроки будут в следующем году уточняться и согласовываться по дипломатическим каналам», — сказал Песков. Он также отметил, что на рабочем уровне контакты между президентами осуществляются регулярно.

Мадуро заявил о намерении встретиться с Путиным в России
Политика
Николас Мадуро

Ранее лидер Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что планирует весной или летом 2021 года встретиться Владимиром Путиным в Москве. «Надеюсь, что в апреле, мае или июне я смогу посетить Москву, чтобы поприветствовать нашего друга Владимира Путина», — сказал он на встрече с российской делегацией наблюдателей на парламентских выборах. Также Мадуро поблагодарил Путина за участие российских наблюдателей на выборах в Венесуэле.

В Венесуэле 6 декабря прошли выборы в Национальную ассамблею. Согласно подсчету 82,35% бюллетеней, с результатом 67,6% голосов побеждает блок «Большой патриотический полюс», куда входит правящая Единая социалистическая партия под руководством Мадуро. Итоги выборов не признали Евросоюз, Канада и США.

Владимир Путин Николас Мадуро Венесуэла
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